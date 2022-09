Club speelt in andere klasse dan onze vier overige eersteklassers

Ze beginnen er weer aan, onze vier eersteklassers die nu al in degradatiezorgen zitten. Het is bij de één al onrustiger dan bij de andere.

KV Kortrijk ontsloeg eerder al coach Karim Belhocine, maar de prestaties en de resultaten onder opvolger Adnan Custovic zijn niet van die aard om de twijfels bij de fans over de Bosniër weg te nemen. Integendeel. Zondag komt Antwerp, 27 op 27, op bezoek. Volgende week moet KVK naar Genk, geen kleine kans dat de derby KVK-Zulte Waregem op 15 oktober een match tussen de voorlaatste en de laatste wordt. Miserie, miserie in Zuid-West-Vlaanderen. Hoewel het bij Essevee ondanks de 5 op 27 opvallend rustig blijft. Het vertrouwen in coach Mbaye Leye lijkt groot, in de 14 versterkingen ook. Maar na de zware start volgen nu Westerlo, OHL en KV Kortrijk: geen excuses meer.

Dan kreeg coach Thalhammer bij Cercle minder krediet. Zijn opvolger Muslic is nu al de zevende T1 van Cercle sinds de terugkeer van groen-zwart in 1A in 2018. Waarop de supporters alweer gaan mopperen: ‘Allemaal de schuld van Monaco! Slechte transfers! Geen eigenheid meer!’ Net zoals de supportersfederatie van KV Oostende, nog in iets veiliger oorden, deze week op een vergadering ook weer vragen ging stellen over de Amerikaanse eigenaars, over het transferbeleid, de duobaan van coo Thorsten Theys, de link tussen KVO en AS Nancy…

Zonder de Amerikanen, Fransen en Maleisiërs waren KVO, Cercle en KVK failliet

Simpel: zonder de Amerikanen, Fransen en Maleisiërs waren KVO, Cercle en KVK failliet. Maar niet toevallig kennen KVO en Cercle de grootste terugval in toeschouwers: -42,6 procent en -39 procent. Ook bij Zulte Waregem (wel nog in West-Vlaamse handen) en KV Kortrijk zijn de cijfers verontrustend: -24,2 procent en -22 procent. Dan klinkt terecht dat voetbal een televisiesport is geworden met vaak onmogelijke aanvangsuren en dan wordt wel terecht gewezen naar de energiecrisis en de gedaalde koopkracht, maar we volgen ook CEO Pro League Lorin Parys die zegt: “Goeie resultaten en een goeie band met de fans zorgen voor een stabiele opkomst.” Het is nu aan de degradatietafel van vier of er wacht hen véél miserie.

Club Brugge begint er ook weer aan. Meteen vol euh… gas: tegen KV Mechelen moet de smadelijke 3-0 van tegen Standard worden weggeveegd en dinsdag moet dan tegen Atletico Madrid een ouderwets blauw-zwart Europees avondje worden neergezet. Winst brengt overwintering in de Champions League wel heel dichtbij, stel je voor. Club is rijker, stabieler en sportief sterker dan ooit en speelt momenteel in een andere klasse dan de vier andere West-Vlaamse eersteklassers.