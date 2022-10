Club moet een betere bende van Simeone verwachten dan vorige dinsdag

Aiai Club? Neen. Want ook zonder Jutglà, Sowah, Buchanan en Meijer had Club mits wat meer efficiëntie en een klaarder kijkende VAR – de fout op Mignolet bij de eerste tegengoal – heus kunnen/moeten winnen van Westerlo. Van een déconfiture na de sensationele zege tegen Atlético Madrid kan geen sprake zijn.

Zondag werd de match rustig geanalyseerd, klonk “en nu de knop omdraaien” en vandaag, maandag, ging het in Westkapelle alleen nog over Atlético Madrid. Intussen al acht punten achter op Antwerp en zes op Genk maar dat is na nog (net) niet één derde van de competitie én, vooral, door de halvering van de punten in de Champions Play-offs nog geen drama. Nog geen man overboord dus. Wat nu telt is Atlético Madrid, Club kan zich woensdag in het Wanda Metropolitano stadion verzekeren van de 1/8ste finales Champions League: geschiedenis met een grote, weliswaar West-Vlaamse G! Maar ook – en, eerlijk, we vrezen, Club moet in Spanje een veel betere bende van Simeone verwachten dan vorige dinsdag, hoe indrukwekkend Club ook was – indien dat niet lukt, is dat ook nog geen drama. Zijn er nog twee CL-matchen voor misschien maar één punt. Ook geen man over boord.

Of raakt stilaan wel een man overboord bij Club? Aiai Yaremchuk? Een beetje wel, ja. We waren al eerder niet helemaal overtuigd van de spits, de fans raken steeds minder overtuigd. De fans, de missers, alweer gebuisd in de kans die je krijgt tegen Westerlo…: het moet vreselijk knagen aan het zelfvertrouwen van de spits. En dan dreig je die kwijt te spelen – Sowah is het levende voorbeeld hoe belangrijk vertrouwen is voor elke voetballer, voor een spits die moet scoren in het bijzonder. En de Oekraïner is al niet mentaal ijzersterk, vrezen we. Het kan nog keren, maar daarvoor zal toch al meer dan één overtuigende prestatie nodig zijn.

En aiai Essevee? Jazeker! Oostende pakte (ultiem) een puntje, Kortrijk had een punt kúnnen pakken, zonder die onnozele penalty, Cercle toonde zich verdienstelijk op Union…: geen al te grote schade bij de West-Vlaamse degradatiekandidaten, ook omdat Eupen verloor. Maar Essevee 2-5?!

De derde match op rij waarin Essevee moést/kon punten halen en dan 0 op 9 en 10 tegengoals?

Met dan die uitspraak van coach Leye: “Misschien is het allemaal geen pech…” Neen… het is een gebrek aan kwaliteit. Ondanks 13 versterkingen. Indien zaterdag ook wordt verloren op Kortrijk staat het kot aan de Gaverbeek helemaal in brand. En wordt Essevee helemaal degradatiekandidaat nummer 1. En daar is het bestuur even verantwoordelijk voor als de zelfbewuste Mbaye “We degraderen niet” Leye. Aiai Essevee!