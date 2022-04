Club Brugge is dan wel favoriet, ze zijn echt nog niet klaar met Union

Fasten your seatbelts, daar zijn de Champions play-offs! Weer zes maal twee matchen op het scherp van de snee, heerlijk toch? Club was altijd al tegen de play-offs formule en de halvering van de punten en werd daarin vorig seizoen danig gesterkt: Genk eindigde in de reguliere competitie op 20 punten (!), maar finishte uiteindelijk na de 1-2-zege in Jan Breydel op de slotdag van de play-offs nog naast blauw-zwart.

Club was toen wel al net kampioen, dankzij die eerste plaats in de reguliere competitie, maar met minimaal overschot dus. Al blijven Mannaert en co consequent tegen het systeem, dit seizoen hoort Club bij de achtervolgers die mogen blij zijn: de kloof met Union bedraagt nog maar drie punten – eigenlijk twee, het half punt dat Union bij de halvering kreeg, speelt het weer kwijt bij gelijke stand in de eindafrekening.

Zo is Club toch voor zowat iedereen favoriet. Want Club is onder Alfred Schreuder helemaal onder stoom geraakt, zie die 24 op 24 waarmee ze finishten in de reguliere competitie. Terwijl Union slabakte. Toch? En Club, een budget van 90 miljoen euro, heeft een zoveel sterkere en bredere spelerskern dan Union, een budget van 10 miljoen euro? Toch?

Sprookje

En men moet niet verwijzen naar het sprookje van Leicester in 2016, waren Vardy en co kampioen van Engeland geworden met play-offs zoals hier? Toch? Het maakt van Club zelfs superfavoriet, 80 % kans!

Was Leicester kampioen van Engeland geworden met play-offs zoals hier?

Kan Alfred Schreuder, nadrukkelijk genoemd bij Ajax, afscheid nemen met een titel, klinkt al overal door. Op z’n Hollands: de kat al bijna in ‘t bakkie. Zou het? Hmmm… Antwerp, al te schimmig, en Anderlecht, blijkbaar nog steeds niet volleerd, lijken niet meteen mee te spelen voor de titel. Maar Union wordt beter niet onderschat. Dante Vanzeir is terug, de “hyperpositieve” stage in Spanje waar alle batterijen weer werden opgeladen en de focus werd teruggevonden was slim.

Zonder druk

Union speelt zonder enige druk, die play-offs zijn voor de Brusselaars een féést. Met als openingsdans zondag meteen thuis tegen Anderlecht, de Brusselse nummer 2 die in zijn eerste twee wedstrijden (volgende week Anderlecht-Club) dringend aan eerherstel toe is. Indien na de eerste twee speeldagen de kloof tussen Union en Club niet verkleind is, is Club echt nog niet klaar met Union.

Al kan dan weer op 8 mei (Union-Club) en op 11 mei (Club-Union) de ultieme strijd op een paar dagen nagenoeg beslecht zijn. Maar volgende week praten we misschien weer anders. Heerlijk, die play-offs. Fasten your seatbelts!