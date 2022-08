Het was tijdens wat hersenloos gescrol dat een foto op Facebook mijn aandacht trok. Een zoveelste vakantiekiekje passeerde mijn tijdlijn, maar de tekst zette de tijd met een schok stil. ‘1 klap, genoeg om ons hele leven te veranderen…’, zo begon het verhaal dat zin na zin naar lucht deed happen.

Eén klap. Meer had het noodlot niet nodig om een gelukkig gezin ongenadig hard te treffen. Een frontale botsing maakte van een droomreis een onwezenlijke nachtmerrie: Pieter, Aïssa en hun twee kinderen belandden tijdens hun roadtrip zwaargewond in een Zuid-Afrikaans ziekenhuis. Vooral voor dochtertje Lilou was de diagnose keihard: rug gebroken en verlamd. Het vrolijke meisje dat al vaak op je tijdlijn passeerde, in sierlijke turnposities die nu… Slik.

Je mag het niet gedroomd hebben. Het is iets wat mensen vaak tegen elkaar zeggen. Elke jonge ouder zal het ongetwijfeld ook denken bij het lezen van dit verhaal. Je wil het echt niet meemaken…

In één klap is het ook weer bewezen: het noodlot neemt nooit vakantie

Maar zoals bij elke ramp duiken ze gelukkig ook nu op: de helpers. Mensen die niet willen wijken voor het lot en actie ondernemen. Vrienden en familie van Pieter en Aïssa startten een geldinzameling om het gezin uit Oostende te helpen. Want in één klap kregen zij duizend zorgen, de een al duurder dan de ander.

In één klap is het ook weer bewezen: het noodlot neemt nooit vakantie. Het dwingt ons om na te denken over hoe goed we het hebben. Pluk de dag. Het is een cliché, maar daarom niet minder waar. Geniet van de kleine dingen, mensen.

En voor Pieter, Aïssa, Kamiel en Lilou: heel veel moed gewenst. Jullie kunnen dit. En jullie staan er duidelijk niet alleen voor… Courage!