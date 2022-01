Clement is ook kampioen in exits, iedereen blij bij Club

Zo snel is het gegaan. Vrijdag dacht AS Monaco aan Clement, zaterdag vonden ze elkaar digitaal, zondag was de Brugse kampioenenmaker al in Monaco, maandag was er een akkoord én had Club met de Nederlander Alfred Schreuder (49) al zijn opvolger vast. Het was alleen nog wachten op de officiële bevestiging van beide clubs.

Iedereen blij, klinkt overal door. Zeker bij een groot deel van de fans. De status van Clement, drie jaar na elkaar kampioen met Genk en Club, was afgelopen maanden danig verbleekt. Club was niet langer de machine van vorige twee jaar, enkele rare tactische keuzes en het probleem-Vormer die voor scheuren in de kleedkamer zorgde – was Clement wel die perfecte people-manager?… Al Europees uitgeschakeld en een derde titel niet meer zo van zelfsprekend als bij de start van het seizoen…

Clement had afgelopen zomer net opnieuw voor Club gekozen, in ons interview van begin juli liet hij zich toen ontvallen dat hij het best zag zitten: nog járenlang Club. Á la Alex Ferguson… Zo groot was de liefde voor blauw-zwart en het project Verhaeghe-Mannaert… Die passage moest achteraf wel worden geschrapt, het is nooit goed al te groot jouw liefde voor een club uit te schreeuwen…

Elegante uitgang

Maar Clement zal er toch geen rekening mee gehouden hebben dat hij er al na een half jaar zou weg zijn, al is het een heel elegante uitgang.

Het moet hem worden nagegeven: Clement is ook een kampioen in exits. In de zomer van 2017 als T1 gedebuteerd bij Waasland-Beveren vertrok hij er al na 6 succesvolle maanden naar ex-club én topclub Genk. Emoties, ratio en ambitie… Om er eerst nog de bekerfinale te halen (en te verliezen) en het volgende jaar al kampioen te spelen. De Limburgers hadden hem dolgraag gehouden maar hij koos voor Club. Niet alléén een emotionele keuze, ondanks een blauw-zwart verleden van 16 jaar, maar alweer diep doordacht, zo is hij ook wel. Alweer de juiste keuze: twee keer naeen kampioen én op alle vlakken in een perfecte omgeving stappen gezet naar ‘topcoach’, zo ambitieus is hij ook wel. Zo ambitieus dat hij vorige zomer liever niet inging op voorstellen van clubs als Schalke en Sheffield United. Want, dat mocht wel worden geschreven: “is geen tóp”. En project Club!

En zie, net nu hij op een hellend vlak zat, was daar AS Monaco. Wél top. Franse top dan, maar een club met veel financiële en sportieve mogelijkheden, een uitdaging op zijn maat. En zijn kersverse echtgenote Isabelle zal ook wel niet mistevreden zijn met een stekje aan de Côte d’Azur, een extra huwelijksreisje van 2,5 jaar.

De twee waren trouwens op skireis vorige week. Zijn heupen en knieën zitten al jaren vast maar als Clement iets wil…

Iedereen blij

Iedereen blij dus. Bart Verhaeghe en Vincent Mannaert vonden met Schreuder meteen een trainersprofiel op hun maat (ambitieus, internationaal ervaren, communicatief, modern aanvallend voetbal…). Bas Dost en Ruud Vormer, op een zijspoor, een landgenoot met misschien wel andere inzichten. Lang misschien wel een landgenoot die hem beter in toom kan houden. En de hele spelersgroep een nieuwe dynamiek. En de fans vinden het ‘leuk!’, een frisse wind.

Eind goed, al goed! De Clubfamilie dankt Clement zeer terecht voor zijn noeste werk en resultaten, 2,5 jaar lang.

Bonne chance à Monaco, coach!

(FM)