ChatGPT, de nieuwe, zo een beetje geniale schrijfrobot op het internet, is heel ‘hot’. Hij is volop in gebruik, maakt de enen bij raadpleging super blij, anderen heel ongerust. Bij die laatsten zitten natuurlijk instanties in het onderwijs.

Ik vroeg de robot – bij wijze van test en uit nieuwsgierigheid – om acht lijnen te schrijven over de ‘algemene verkeersproblemen’ van onze stad. De computer schreef dit. Hij reproduceerde de volgende puntjes; want ‘lijnen’ zijn voor de robot blijkbaar geen zinnen:

1.Overbevolking en congestie op de wegen in het centrum. 2.Beperkte parkeergelegenheid. 3.Smalle en ongeschikte straten voor auto’s in het historische centrum. 4.Beperkt openbaar vervoer en afhankelijkheid van auto’s. 5.Uitdagingen voor voetgangers en fietsers om door het centrum te navigeren. 6. Beperkte mogelijkheden voor verbetering van de verkeersinfrastructuur. 7. Ontmoediging voor het gebruik van fietsen door slechte fietspaden en ontbrekende fietsenstallingen. 8.Toenemende verkeersdruk tijdens toeristiche pieken.

Zo. Vinden jullie dat de robot geslaagd is voor de test? Hij heeft alle op het internet verspreide feiten, commentaren en kritieken samengebald in deze vermeldingen. Persoonlijk vind ik het een goede samenvatting. Al maak ik mij de bedenking waarom het woord ‘ring’ of ‘ringlaan’ niet voorkomt… Maar het zit wel in puntje 6 verstopt.

Bij deze belooft Vent uit de Broeken geen plagiaat te plegen en altijd zijn authentieke, natuurlijke stem te laten horen!