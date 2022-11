Vorige week vrijdag werd Pur Sang voorgesteld, zoals u hiernaast leest. Bij het moderne en residentiële complex zijn benamingen als ‘rusthuis’ en zelfs ‘woonzorgcentrum’ niet van toepassing. Noem het gerust een half hotel, waarvoor enige waardering aan het adres van de architect en het concept van initiatiefnemer Senior Homes.

Als plaatselijk journalist, en dat mag u vrij letterlijk nemen aangezien mijn transport welgeteld twee minuten in beslag nam, was ik vorige week een bevoorrecht toeschouwer van de opening en rondleiding doorheen het gebouw. Wie op zijn of haar oude dag, en laat het ons daarbij houden aangezien de 65-plusser volgens mij niet wakker ligt van het genderdebat, wil genieten van de nodige luxe is bij Pur Sang aan het juiste adres.

Luxe kost geld, al valt het bij deze mee. Huren of kopen op de zeedijk zal nog steeds een ander budget vereisen. Wie bovendien zijn of haar, of hun, oude huis verkoopt, kan zich met de extra centen net iets meer permitteren. Al hoopt de kroost uiteraard ook op een deel, gezien de potsierlijke prijzen op de vastgoedmarkt.

Dat heet dan gezellig oud worden

Een rit op de hometrainer in de fitness en daarna een glas champagne in de jacuzzi, ik zou het wel zien zitten. Bij goed weer kan er gepetanquet worden en er ligt in de binnentuin zelfs een verwarmd buitenzwembad. Gezellig oud worden, heet dat.

Het complex beschikt bovendien over een eigen brasserie ‘Le Bridon’. De journalisten mochten mee aan tafel aanschuiven en de kookkunsten van de Egyptische chef Migo ontdekken. Ik durf als beginnend culinair recensent en toekomstig expert hem bij deze een dikke pluim te geven.

Nuance, de tijd dat journalisten zorgeloos over voldoende tijd genoten om dergelijke lunches bij te wonen, is helaas al lang voorbij. Het onlinegebeuren kent geen rust. Maar ik was er op voorzien, en dan kruip ik met plezier met champagne in de jacuzzi.