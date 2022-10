Cercle grossiert in mirakelcoaches. Maar niks fout aan enige stabiliteit

Trainers, een mens geraakt er niet aan uit. Al zeker voetbalbestuurders niet. Altijd hetzelfde mes: geen resultaten = buiten. Al ligt het vaak niet aan de coach, ook al wordt er nog zo goed gewerkt tijdens de week. Laatst gaf het Engelse Nottingham Forest het voorbeeld: als laatste in de Premier League gaf Forest coach Steve Cooper een contractverlenging. De Reds stonden deze week al uit de degradatiezone…

Afgelopen week hebben we hier ook nog eens mogen ondervinden hoe relatief het allemaal is. Mbaye Leye stond met Essevee laatste en met één voet buiten maar won plots bij aartsrivaal Kortrijk. Leve Leye? Ónder vuur stond dan weer collega Adnan Custovic, met KVK na dat 1-3-verlies alweer op een degradatieplaats en veel krediet had hij bij de fans ook al niet. Bij die 2-0 aan de rust in Charleroi dinsdag vreesden we al het ergste, maar zie, Custovic moet ze nogal hebben aangezwengeld, want een plots ontketend KVK haalde, ook met dank aan de inbreng van Avenatti, nog een punt. Custovic, topcoach?

Maar dé kampioen inzake knowhow over trainers is toch wel Cercle Brugge zeker? Of Monaco? Of TD Carlos Avina? Seizoen 2019-2020: Bernd Storck vervangt in oktober Fabien Mercadal, Cercle staat laatste met 3 op 30. Daar staat het nog op speeldag 25 maar dan volgt een 12 op 12, Cercle gered. Storck: mirakelcoach.

Seizoen 20-21: Yves Vanderhaeghe vervangt in februari Paul Clement, Cercle staat voorlaatste. Onder Vanderhaeghe is Cercle twee maanden later, op de voorlaatste speeldag al, gered. Vanderhaeghe, mirakelcoach.

Seizoen 21-22: Dominik Thalhammer vervangt in november Vanderhaeghe, Cercle staat voorlaatste. Thalhammer finisht met 24 op 30 met Cercle nog op een tiende plaats. Thalhammer, mirakelcoach. Seizoen 22-23: assistent Miron Muslic vervangt al in september Thalhammer, Cercle staat na een 6 op 27 alweer helemaal onderin. Maar dinsdag staat Cercle alweer 12de na een 9 op 12. De Vereniging kan alweer mikken op de top 8, de ambitie van Monaco. Muslic, mirakelcoach.

Wat moeten we daarmee: acht (!) trainerswissels sinds de promotie van 2018? Toch door velen beschouwd als een fout (Monegaskisch) sportief beleid? Maar eerlijk, Cercletje grossiert wel in mirakelcoaches. Niks fout nochtans aan enige stabiliteit, toch? Maar intussen weten hun vrolijke supporters al: het komt altijd goed! Dan is de vreugde achteraf nog groter.