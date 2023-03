Carnavalisten regeren over de Hoppestad

Kilo’s snoep, heel wat zakken confetti, tal van praalwagens, verscheidene kostuums en maskers. Het zijn de ingrediënten voor een geslaagd carnavalsweekend in Poperinge. Tot en met zondag hebben de carnavalisten het voor het zeggen in de Hoppestad. Het leukste aan het Keikoppencarnaval? Dan moet ik toch voor de Kindercarnavalsstoet gaan. De Keikoppencarnavalsstoet is natuurlijk hét hoogtepunt met de vele prachtige carnavalswagens. Het masjern op zaterdag- en zondagavond sluit mijn top drie af.

Elk jaar pakken we wel uit met verkleedideeën die we zelf amper kunnen realiseren. Ouders en vrienden worden erbij gesleurd en sommigen bieden zich ondertussen ook spontaan aan om ondersteuning te geven bij het realiseren ervan. Jassen, hemdjes en broeken moesten er al aan geloven. Met een leuke outfit en bijna onherkenbaar door de Poperingse straten trekken. Voeg daar naar nog heel wat ambiance aan toe en dan krijg je een heerlijke avond waarbij je ’s avonds zonder stem huiswaarts keert. ’s Morgens ontwaak je wat brak en beloof je jezelf dat je het volgend jaar toch wat kalmer aan zal doen.

Mijn stevige stapschoenen staan al klaar om de kleinste carnavalistjes te kunnen volgen tijdens de kinderstoet. Een hoofddeksel behoort ondertussen ook tot mijn standaard outfit tijdens de (kinder)carnavalsstoet om ervoor te zorgen dat ik niet vier dagen confetti uit mijn haar moet plukken. De lachende gezichtjes en de uitgelaten kindjes, dat is telkens een prachtig moment dat aanstekelijk is. Met mijn lagere school ’t Vogeltje waren we destijds altijd van de partij en was ik steeds razend enthousiast. Gewapend met confetti in de hand keek ik zoekend tussen de toeschouwers naar mijn ouders. Ik kijk er al naar uit om mijn eigen zoontje verkleed door te straten te zien trekken. Zijn verkleedpakje trekt hij nu ook al aan om in de kinderopvang wat carnavalssfeer te brengen. Fijn carnavalsweekend! En voor wie niet zo warm loopt voor carnaval? Het duurt maar drie dagen.