Carl Hoefkens: dan toch maar het voordeel van de twijfel, zeker?

Vooreerst, wel gek: als Mazzu inderdaad kiest voor Anderlecht beginnen de vier clubs die trots de Champions Play-offs halen komend seizoen allen met een nieuwe trainer. Die alvast drie ervan niet ver moesten zoeken zelfs: Antwerp bij een oude kennis van TD Marc Overmars, Anderlecht (wellicht) bij de succesvolle Brusselse buren (een hele stijlbreuk) en Club gewoon in eigen rangen. Hoezo slimme lijstjes met specifieke profielen…?

Carl Hoefkens dus. Nieuwe T1 van Club. “Man van het huis”, zegt hij zelf. Een huis met uitzonderlijk sterke fundamenten, na tien jaar Verhaeghe-Mannaert. En met vijf titels, de laatste zeven jaar. Met een uitgesproken plan 2023 vooral, waar Hoefkens als talentencoach enkele jaren geleden de basis voor legde: in 2023 vijf eigen jeugdspelers in de basis. We rekenen Mechele mee: De Ketelaere (maar die zal al weg zijn), Sandra, Nusa, Mbamba komen we al aan vijf – De Cuyper en Van den Keybus (Westerlo) rekenen we niet tot tegenbericht niet mee. Maar even afwachten hoeveel transfers Club deze zomer en winter nog zal doen én dan zeggen hoeveel eigen jongeren helemaal gaan doorbreken?

Maar Hoefkens kneedde hen, het verklaart de keuze van Club.

Een keuze voor de toekomst – die van Schreuder in januari was een quick win.

Ja dus, Hoefkens kent het huis, kent de structuur, kent de voetbalfilosofie, kent de jeugd, het is een doordachte keuze. En hij is onderlegd, gedreven en zéér ambitieus – het was duidelijk dat hij stond te springen om T1 te worden. Letterlijk zelfs, de laatste weken langs de lijn. En vooral: hij is een peoplemanager, met veel gehalte-Mazzu… Dat hij geen enkele ervaring als T1 nemen ze er maar bij. Een doordacht risico, zeg maar.

Een beetje het voordeel van de twijfel – vooral Verhaeghe twijfelde. We begrijpen de voorzitter. Hoezeer het topvoetbal ook is geëvolueerd, en dan zeker in Westkapelle, er zijn nog een paar ouderwetse zekerheden. Zoals: zal de aimable en jonge T2 Hoefkens plots voldoende autoriteit hebben om een spelerskern van het hoogste niveau te sturen? Ook omdat hij meteen een sprint zal moeten neerzetten: de groepsfase van de Champions League, doelstelling 1 van Verhaeghe, komt er razendsnel aan. En dan denken we terug aan die avond in een hotelbar in Istanbul. Het was eind augustus 2017 en Club was onder de kersverse en jonge coach Ivan Leko (wel al ervaring als T1) Europees al uitgeschakeld, Başakşehir weet je nog…? Er werd al danig gediscuteerd of de Kroaat wel de goede keuze was. Ook het bestuur twijfelde. Leko overleefde het en Club werd dat jaar nog kampioen. Maar intussen ligt de lat bij Club wel een stuk hoger. En daarom durven we nu al stellen: Hoefkens zal zich meteen moeten bewijzen. Indien evenveel twijfels eind augustus 2022 zal Club snel erkennen: we hebben gedurfd, maar het is niet gelukt. Maar indien Club deze keer wél juist toeslaat op de transfermarkt, verdient Hoefkens toch het voordeel van de twijfel, ja. Maar niet meer, wat ons betreft. Al herinneren we ons een interview met Hoefkens, toen nog speler van Club. En Club was in die periode danig op de sukkel. En daar had de verdediger best een mening over. Hij hoefde evenwel het interview achteraf niet na te lezen – vaste afspraak toen al. “Ik ben verstandig genoeg om te weten wat ik zeg.” Kijk zie, de nieuwe coach van Club weet wat hij wil. Check.