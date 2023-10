De Tieltse schrijfster Ann De Craemer geeft tweewekelijks een inkijk in haar leven.

Twee weken geleden kreeg ik een brief in de bus: ‘Jouw buurt maakt sinds kort gebruik van de buurtwebsite Hoplr’. Hierop kan iedereen die in Tielt Centrum woont zich aanmelden om eenvoudig buren te bereiken. Zorg dragen voor elkaar staat op de eerste plaats wat burenhulp betreft en is wat mij betreft ook het allerbelangrijkste. Maar je kan Hoplr ook gebruiken om een babysit te zoeken of een buurtfeest aan te kondigen.

Ondertussen zijn er al zo’n 700 mensen lid van Hoplr – Tielt Centrum. Het is leuk om mensen te leren kennen van wie je soms niet eens wist dat ze zo dichtbij wonen. Dat is een beetje het probleem, wat buren betreft, in de Kortrijkstraat: er zijn in mijn straat vooral winkels en dat maakt het moeilijker om te weten wie er echt woont of wie er gewoon komt werken.

“Heerlijke herinneringen aan mijn buurt toen ik klein was”

Ik heb heerlijke herinneringen aan mijn buurt toen ik klein was. Ik woonde in de Kasteelstraat, en mijn beste vriendjes waren mijn buurjongens en -meisjes. Onze straat was toen nog een doodlopende straat. Elke morgen om negen uur, wanneer het vakantie was, kwam mijn favoriete buurjongen zich ‘aanmelden’ om samen buiten te spelen. Aan de overkant van de straat, bij de Mariakapel, hadden we met z’n zessen een kamp gebouwd. Wanneer het weer minder goed was, hielden we ons daar schuil.

Een kamp zal ik niet bouwen met mijn buren, maar ik heb wel al een aantal nieuwe buren leren kennen en op straat een babbeltje met hen gedaan. Daar ben ik blij mee want: in nood kent men zijn vrienden, maar beslist ook zijn buren.