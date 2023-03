Brugse solidariteit en Brugse bureaucratie

Deze week betuigde Brugge zijn solidariteit. Met de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië. Met Oekraïne. Met de Wit-Russische oppositieleidster Sviatlana Tsikhanouskaya. Een sterke vrouw die vrijheid, rechtvaardigheid en democratie belichaamt.

Wijselijk overhandigde de Brugse schepen Minou Esquenet dinsdag aan Sviatlana een overgebleven catalogus van de voorbije Ottobong Nkanga-expo in het Sint-Janshospitaal en geen naslagwerk over de vroegste Brugse geschiedenis. Want dan zou de gevluchte politica vernomen hebben dat de Scandinavische origine van de naam ‘Brugge’ verwijst naar de aanlegsteiger die de Vikingen misbruikten om Gent te plunderen. Net zoals de Russen dezer dagen vanuit Wit-Rusland Oekraïne bestoken.

Mauve en rood

Onze ‘Dictator Dirk’ wil pas na 2024 de negen buurgemeenten in een Brugs district inlijven. Woke mag je het college niet noemen. Even kleurde het stadhuis geel en blauw, maar voor de Ronde kocht onze duivelse sportschepen Franky Demon mauve en rode vlaggen. Met die keuze treft hij zowel Brugse voetbalfans, Vlaams-nationalisten als Oekraïense ontheemden in hun hart.

Democratie is niet per se synoniem voor goed bestuur. Dat drie Brugse stadsdiensten drie brieven met dezelfde boodschap versturen wijst op een kafkaiaanse bureaucratie die we eerder associëren met het door Sviatlana bekampte regime van de communistische Wit-Russische tiran Loekasjenko. En dat voor een opknappremie! Als Oekraïne bij de heropbouw van zijn kapotgeschoten steden een voorbeeld neemt aan Brugge, zit het met een torenhoge papierberg.

Parkeerreglement

Zijn er onder de Oekraïense ontheemden fans van Dynamo Kiev of Sjachtar Donetsk? Leg hen eens uit dat een gemeentelijk parkeerreglement Club een nieuw voetbalstadion ontzegt. Het is veelbetekenend dat Brugge een cartooneske campagne voor administratieve vereenvoudiging lanceert, een maand voordat de openingsuren van de stadsloketten drastisch ingeperkt worden. Het mobiele alternatief, de Brugge-bus, moet nog – in het paars? – aangekleed worden en zal niet op tijd op zijn bestemming arriveren, in het stiefmoederlijk behandelde Noorden van Brugge, het door de haven bedreigde Lissewege.

