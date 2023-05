Brugs busje komt zo

Met z’n allen het openbaar vervoer gebruiken? Dan moet het efficiënt en betaalbaar zijn. Op dat vlak loopt het mis en het nieuw Brugs bussenplan zal dat euvel niet verhelpen. De afschaffing van 190 Brugse bushaltes noopt de groene socialiste Annick Lambrecht om de PVDA achterna te hollen, terwijl haar rechtsere voorzitter Conner Rousseau de N-VA aan het opvrijen is.

Het is met het mes op de keel: we moeten allen meer het openbaar vervoer gebruiken. Niet alleen om het ijdel rondrijden in de Brugse binnenstad, vruchteloos zoekend naar een vrije parkeerplaats, tegen te gaan. Ook voor ons leefmilieu en als wapen in de strijd tegen de klimaatopwarming.

Een edel doel. Dat de Brugse ‘klinkers’ door de zwaardere, elektrische bussen in het Unesco Werelderfgoed kapotgereden worden, moeten we er maar bij nemen. Collatoral damage.

Nieuw bussenplan

Als NMBS, De Lijn en onze overheden ons willen overtuigen, dienen ze te zorgen voor efficiënt en betaalbaar openbaar vervoer. Op dat vlak loopt het mis. We vrezen dat het nieuwe bussenplan daar weinig aan zal verhelpen. De afschaffing van 190 haltes noopt de groene socialiste Annick om de Brugse PVDA, die dit al maanden aanklaagt, achterna te hollen, net nu haar rechtsere voorzitter Conner de N-VA aan het opvrijen is.

Gratis bestaat niet, dat ondervond Steve ‘Stunt’ Stevaert vorige eeuw al, de Staat – wij dus – betaalt. Hoe zou het zijn met het experiment van gratis sporen in het Groothertogdom Luxemburg? Zelf overwogen we eerder dit jaar om naar onze vakantiebestemming in Oostenrijk te sporen met de trein. Vlug geschrapt wegens te duur, veel prijziger dan per auto. Een slecht signaal voor ons klimaat.

App achterhaald

Na een match in Jan Breydel namen we de proef op de som. Om pintjes te kunnen drinken in café Olympos kozen we wijselijk om per bus huiswaarts te keren. Niet het bier, wel die mobiliteitskeuze bezorgde ons een kater. Twee haltes tijdelijk afgeschaft wegens werken in Sint-Andries. In versnelde pas, te voet naar het station.

Badend in het zweet – de pintjes werden afgestapt – bereikten we het stationsplein. Net op tijd, dachten we. Verkeerd gegokt! De app van De Lijn bleek achterhaald, van de streekbus richting Eeklo geen spoor. De lichtreclame ‘Moerkerke’ op een andere bus oogde uitnodigend. Maar de buschauffeur moest ons ontgoochelen: hij reed niet via de Moerkerkse Steenweg, wegens vele klanten uit het asielcentrum doet zijn lijn een ommetje via Sijsele.

Kaberdoesjke

Wie naar Male wil, wordt afgezet ter hoogte van het vroegere kaberdoesjke ‘Splendid’. Onze terugtocht duurde meer dan een uur. Gelukkig had Club gewonnen die avond. Een schaars feit dit seizoen. De raad van de buschauffeur: dien klacht in bij De Lijn!

