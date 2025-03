Bruggen en fietsen

De Ieperbrug, de Rozebrug, de Nieuwpoortbrug en de Duinkerkebrug: hoeveel keer per dag zou over een van deze toegangswegen naar het centrum over het water een auto, fiets of voetganger passeren? Altijd is het er druk in die bruggenomgeving, met weinig ruimte voor fietsen, voetgangers en auto’s die samenkomen op het te smalle brugwegdek. Beterschap op komst: twee nieuwe wandel- en fietsbruggen zijn in aanleg. Eerst de kunstige brug aan de rand van het Suikerpark die van de Zuidburgweg, over de Vaartstraat, zal landen nabij de Sasstraat en Kaaiplaats. Een eenvoudige brug (met aanloop) loopt van de Nieuwpoortkeiweg ter hoogte van de Voetbalstraat over het kanaal naar de Rozendalstraat. Beiden bruggen zullen fietsers en wandelaars van de Nieuwstad, Stationswijk en Suikerpark veilig en sneller naar het centrum van Veurne brengen. Deze trage weggebruikers zullen geen concurrentie hebben met Koning Auto, zoals dit op de eerder vermelde bruggen altijd het geval is. De nieuwe kanaalbruggen zullen zeker door veel Veurnaars regelmatig gebruikt worden. Fietsers moeten extra beschermd worden in Veurne: met bredere fietspaden, met jaagpaden langs het Lokanaal, langs de spoorweg en de verbinding Oude Duinkerkestraat-Klokhofstraat of met aanleg van fietsbruggen. Stilaan groeit het besef dat fietsverkeer in Veurne echt belangrijk is.

Nu nog maatregelen nemen om de Veurnse binnenstad autoluw te maken

Nu nog maatregelen nemen om de binnenstad autoluw te maken en extra randparkeerplaatsen aan te leggen. Braakliggend terrein dient in Veurne vaak voor nieuwbouwprojecten, want openbare parking levert niets op… Ik ben het daarmee niet eens: vlot kunnen parkeren, op wandelafstand van het stadscentrum, is waardevol voor inwoners én bezoekers!