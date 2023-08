Brugge verliest zijn culturele pluimen

Brugge is op cultureel vlak vele van zijn pluimen aan het verliezen. Het stadsbestuur heeft nog anderhalf jaar de tijd om zich te herpakken. Enkel met Vlaanderen Zingt of met foto’s van Vlaamse Primitieven op frietzakken maakt de West-Vlaamse provinciehoofdstad weinig kans om in 2030 opnieuw Europese Culturele Hoofdstad te worden.

Op de koffie gaan bij ereburgemeester Patrick Moenaert is voor een journalist het nuttige aan het aangename paren. Ondanks zijn slepende ziekte (in 2013, kort nadat hij zijn sjerp inleverde, werd een hersentumor vastgesteld) heeft deze oud-politicus zijn gevoel voor humor niet verloren.

Geen boze stiefmoeder

De voormalige CD&V’er behoedt er zich voor om als een boze stiefmoeder alle strapatsen van zijn opvolgers te becommentariëren en te veroordelen. Maar hij ‘bluuft’ politiek ‘asemen’, om het op zijn Brugs te zeggen: hij volgt als verwoed lezer van KW en kijker van Focus/WTV de politieke actualiteit nog altijd op de voet. Het doet de ereburgemeester pijn dat zijn geliefde Brugge vooral op cultureel vlak vele van zijn pluimen aan het verliezen is.

Dat vorig jaar de twintigste verjaardag van het Concertgebouw en van Brugge Europese Culturele Hoofdstad amper gevierd werd, noemt Patrick Moenaert een gemiste kans. Het schrappen van Kookeet en het opdoeken van het stadsfestival Klinkers vindt hij, terecht, een schande. Het is niet met de samenzang Vlaanderen Zingt of met foto’s van Vlaamse Primitieven op frietzakken dat Brugge opnieuw kans maakt op die felbegeerde Europese titel in 2030.

Oude Muziek in de Remix

Positief is wel dat het MA Festival de jonge Brugse jazzpianist Hendrik Lasure aangesteld heeft als curator om jongeren te laten kennismaken met middeleeuwse muziek. Oude Muziek in de Remix! Maar dit lovenswaardig initiatief lokt slechts een beperkt nichepubliek. Hopelijk geeft de eerste editie van het Reiefeest Brugge een nieuw cultureel elan. De tijd dringt, het stadsbestuur heeft nog anderhalf jaar tijd om zich op cultureel vlak te herpakken.

Is er echt geen geld meer voor een stadsfestival, omdat alle centen opgesoupeerd zijn aan het erfgoeddepot en de exporuimte BRUSK? ’t Gaapt nochtans als een oven: gebruik net als de Italiaanse steden de historische pleintjes afwisselend als uniek decor. Met voor elk concert een topband uit een ander land. Europa kan mee sponsoren.

