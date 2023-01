Brief aan het meisje van de Blauwe Poort

Lieve meid,

ik moet deze brief zo beginnen, want een naam heb je nog niet. Op nieuwjaarsdag kwam je ter wereld. Als je die dag in een ziekenhuis was geboren, stond je vorige week in elke krant als een van de nieuwjaarskindjes. Geboren worden op 1 januari: dat vinden we iets bijzonder, al is eigenlijk elke geboorte dat. Helaas stond je vorig week ook in elk dagblad, maar dan om een andere reden. Je veel te kort leventje duurde amper twaalf minuten. Twee dagen later zag je familie je voor het eerst, maar van euforie was geen sprake. Wat er op nieuwjaarsdag precies gebeurde in je geboortehuis in de Blauwe Poort in Sint-Pieters weten we niet. Het gerecht zal wel oordelen of het een zware inschattingsfout of een misdrijf was. Voorlopig houden wij het bij ‘drama’. Dat is het zeker. Voor jou en voor je mama.

Lieve meid,

had je nog geleefd als er in Brugge een vondelingenschuif had bestaan? We zullen het nooit weten. Hét wondermiddel is het zeker niet, maar die optie voor je mama was er ook niet. En dat wringt. Al 23 jaar bestaat het initiatief in Antwerpen, en 19 kindjes werden met die vrij eenvoudige oplossing gered. Toch blijft de rest van het land achterwege. Tussen Antwerpenaars en West-Vlamingen is er vaak wat gejen. We maken dan belegen grapjes over ‘het stad’ en ‘de parking’. Antwerpen heeft weinig waar we jaloers op moeten zijn, maar op dit vlak zijn ze wel voor op ons.

Lieve meid,

nu gaan de grote mensen in ónze stad – want jij bent tenslotte ook een Brugse – zich ‘bezinnen’ over het idee van een vondelingenschuif. Eerlijk, de kans op slagen acht ik klein omdat er meteen aan toegevoegd wordt hoe uitzonderlijk jouw verhaal is. Dat is veelal het begin om ‘het idee te parkeren’, waarmee diezelfde grote mensen bedoelen dat ze het zullen uitstellen tot iedereen het vergeten is. Nochtans dient zich volgend jaar een unieke kans aan. Aan het station in Brugge komt er een abortuscentrum, omdat die plek ideaal bereikbaar is voor zwangere vrouwen zonder kinderwens uit de hele provincie. Is die locatie dan ook niet ideaal voor zo’n luik? Hopelijk rijpen de geesten en komt er straks in Brugge toch een vondelingenschuif. En hopelijk – en dit zal je misschien raar vinden – moeten we die investering daarna nooit gebruiken. Dan heb je in je veel te kort leventje toch een enorme impact gehad. En is je overlijden niet voor niets geweest. Het luik mag dan naar jou genoemd worden. Ook al heb je momenteel nog geen naam.