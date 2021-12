Breek de stilte

“Hij is meer bezig met huizen dan met zijn inwoners.” Ik zit aan een koffietafel en het lot heeft een onbekende uit Staden naast me gezet. Om toch iet of wat van een gesprek op te starten, laat ik de naam vallen van de enige Stadenaar die ik ken: Francesco Vanderjeugd. De kapper-burgemeester als middel om de stilte te breken. Maar er volgen geen koetjes noch kalfjes. Ik krijg een zucht, een oogrol en de opmerking van hierboven.

Er broeit wat in de gemeente die de inwoners zelf ‘Staen’ noemen. De populaire burgemeester is duidelijk niet door iedereen even geliefd. Hoeft ook niet, maar is er meer aan de hand dan wat achterklap? Het heeft er alle schijn van, zo blijkt na onderzoek van onze redactie.

Misbruikte Francesco Vanderjeugd zijn sjerp om zichzelf te verrijken?

Wij vonden sterke aanwijzingen dat Francesco Vanderjeugd zijn positie gebruikt om in zijn gemeente lucratieve vastgoeddeals te sluiten… voor zichzelf. Zo zorgde hij mee voor de vergunning die nodig was om zijn eigen stuk grond te verkopen aan een bouwpromotor. Hij zou ook twee stukken grond gekocht hebben waarvan hij door zijn functie weet dat die de komende jaren wellicht in waarde zullen stijgen. De verkoper wist immers nog niet dat er een park in zijn achtertuin zou verrijzen, de koper wel – die heeft immers als burgemeester de plannen mee besteld.

De hamvraag is: misbruikte de burgemeester zijn sjerp om zichzelf te verrijken? Vergeef me mijn Engels, maar dit zou absoluut ‘not done’ zijn. Dit moet dus tot op het bot onderzocht worden. Het staat haaks op wat een burgervader hoort te doen: te allen tijde het algemeen belang boven het eigenbelang houden.

Als er een strafrechtelijk onderzoek volgt en als Francesco Vanderjeugd voor een rechter zou belanden, riskeert de burgemeester van Staden één tot vijf jaar cel en tot 400.000 euro boete. En dat zou dan wel eens het politieke einde kunnen zijn van een van West-Vlaanderens opvallendste politici.

Reageren? bart.casteleyn@kw.be