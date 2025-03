Blyft te gaere, Houtemnaere

Houtem is een afgelegen dorp op 12 km van de Veurnse Markt. Toch is er een actief dorpsleven met een lagere school, ontmoetingscentrum de Troenke, twee cafés en vooral… een grote fanfare. In 1925 opgericht, viert de Kon. Fanfare Houtemnaere Blyft te gaere nu haar 100-jarig bestaan. Wim Danneels schreef een boek over de jubilaris en dit weekend komt de jarige fanfare naar Furnevent voor twee concerten. De muzikanten staan er niet alleen voor: ze krijgen medewerking van het Veurns Vocaal Ensemble en van het zangduo Lisa Tamsin en Tom Vandenbroucke.

Het is niet de eerste keer dat de Houtemse fanfare kiest voor Furnivent: in het najaar van 2023 musiceerde de fanfare met zanger-acteur Dieter Troubleyn en twee Abba-lookalikes onder de titel ‘Abbaharmonia’. Een vereniging die een eeuw bestaat, is niet alledaags. Toen ze in 1925 in Houtem een fanfare oprichtten, dacht niemand dat de fanfare 100 jaar later nog ‘te gare’ zou gebleven zijn.

‘Blyft te gaere’ is een vurige wens die ouders als boodschap meegeven aan zoon of dochter, wanneer ze kiezen om eigen gezin te stichten. En met nog meer nadruk herhalen als het minder goed gaat in de ménage. Niets daarvan bij de Houtemse fanfare: de liefde voor de muziek houdt de muzikanten bijeen, brengt de leden samen om te repeteren, op te treden – zittend of marcherend – en achteraf de nadorst te lessen.

Ik wil de hulde aan de Houtemse eeuweling afsluiten met een eresaluut aan de Kon. Harmonie St.-Cecilia uit Veurne (centrum), die ondertussen 203 jaar bestaat. Toen de harmonie in 2022 haar dubbel eeuwfeest vierde, waren vijf andere muziekensembles uitgenodigd en ja… de fanfare Houtemnaere Blyft te gaere tekende toen ook present.