Blijven praten en elkaar begrijpen, dat zijn pas summervibes

Zomerbars zijn hip en met het zonnetje van de laatste dagen kijk ik er ook al naar uit om in trendy tuinmeubilair, een mooi decor en onder een stralende zon van een sangria of een gin-tonic te nippen. Dat doe ik trouwens ook graag op het terras van een klassieke horecazaak, maar met het rijke aanbod dat we hebben is het gewoon leuk om van alles eens te proeven. Voor omwonenden is de komst van een zomerbar echter minder goed nieuws. Enkele weken terug slaagde een buurman erin om een nieuwe pop-upbar in Bredene tegen te houden en ook de tweede editie van de Cargo Summer Bar in Oostende kan niet echt op enthousiaste summervibes rekenen bij de buurtbewoners.

Het vooruitzicht op een zomer vol ‘boenke boenke’ tot in de slaapkamer, gebrek aan parkeerplaats in de straat, kots in de voortuin en brievenbusplassers is voor sommigen een kwelling. Gaat het hier om zuurpruimen die maar weinig kunnen verdragen of klagen zij terecht een onleefbare situatie aan? De ene kan natuurlijk meer verdragen dan de andere, maar de uitbater belooft dit jaar heel wat inspanningen te zullen leveren om de hinder voor de buurt binnen de perken te houden. De muziek wordt dit keer niet gedraaid in een open tent, maar in een gesloten chalet met geïsoleerde muren. Zo hoort het ook: het is immers niet alleen de kassa die telt, ook goed nabuurschap is van het grootste belang voor wie op lange termijn zijn plaats wil houden in de buurt.

Het lijkt ons dat zo’n drukke zomerbar mogelijk moet zijn mits klare afspraken, voldoende communicatie, een tikje verdraagzaamheid van beide kanten én voldoende controle op het naleven van de opgelegde regels, desnoods met sancties. Een zomerbar moet niet wijken voor enkele moeilijke buren, maar een uitbater mag ook niet denken dat hij alles mag. Met elkaar blijven praten en elkaars bekommernissen begrijpen, daar zouden we aan beide kanten toe in staat moeten zijn. Goed met elkaar omgaan, dat zijn pas echt summervibes.