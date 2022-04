Bij Zulte Waregem lijkt een wissel Simons-Leye dichtbij

Doek over het seizoen 2021-2022 voor Cercle Brugge, KV Kortrijk, KV Oostende en Zulte Waregem – al wordt nog enkele weken doorgetraind, twee maanden zonder voetbal is too much. Voor Club is het wachten op de kalender van de Champions Play-offs vanavond, maar de regerende landskampioen heeft zichzelf met 24 op 24 én consistent beter spel alvast neergezet als topfavoriet – nog maar een kloofje van twee punten (wellicht) op Union dat toch lijkt te slabakken. Alfred Schreuder heeft toch wat neergezet bij blauw-zwart.

Cercle finisht op de 10de plaats, KV Oostende op de 12de, KV Kortrijk op de 13de en Zulte Waregem op de 16de, het West-Vlaamse topvoetbal heeft betere tijden gekend. Alleen Cercle mag relatief tevreden zijn, afwachten nu of Thalhammer niet weer helemaal moet herbeginnen in juni.

De andere drie clubs moeten zich komende dagen diep beraden over een kwaliteitsinjectie voor hun spelerskern én, vooral, in eerste instantie eigenlijk, over hun coach. KV Oostende is alvast begonnen met het verlengen van een aantal contracten – met Schelfhout, Ndicka en Capon drie op een week – en met signalen dat coach Yves Vanderhaeghe mag aanblijven – de 0-2 zege op Eupen met tien man kan vooral grote baas Paul Conway helemaal hebben overtuigd. Het zou maar logisch zijn: onder Vanderhaeghe als verrassende vervanger van Blessin klom KVO van de 15de naar de 12de plaats. Ook bij KV Kortrijk mag Karim Belhocine gerust zijn. Dan zei voorzitter Verhelst vorige week in onze krant wel dat ook de 6 op 39, inmiddels 6 op 42, zal worden meegenomen in de evaluatie van dit seizoen, het vertrouwen van ceo Matthias Leterme in de Franse Algerijn is bijzonder groot. En dát bedoelde Belhocine met zijn complimenten voor Kompany gisteravond: “Ze hebben hem ondanks de vele kritiek zijn werk laten doen en dan zie je dat alles goedkomt…”

Bij Essevee evenwel lijkt alles er op dat Timmy Simons geen T1 blijft

Dan redde Zulte Waregem zich wel, maar dat was vooral dankzij veel geluk – het spel was maandenlang niet om aan te zien. Simons voelt de bui al hangen: geen interviews meer afgelopen week, maar wel al tussenin uitspraken als: waarom zou ik niet kunnen terugkeren als T2? En nu al klinkt door dat Mbaye Leye er de nieuwe coach wordt. Een kwestie van enkele dagen, lijkt ons.