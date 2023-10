Jan Devriese leeft tussen deadlines. De Brugse stukjesschrijver maakte 45 jaar geleden zijn allereerste artikel, toevallig (of niet?) voor deze krant. Na een lange omzwerving is de cirkel rond en de pen weer thuis. Elke twee weken zal Jan hier wat woorden in een meer dan aanvaardbare volgorde zetten. Hij wisselt af met Laura Schuyesmans, die leeft met een deadline.

“Rijd eens een beetje trager, hier”, zegt ze. Me niet bewust van het feit dat ik een verkeersovertreding aan het begaan was, matig ik mijn snelheid tot schildpadspeed.

“’t Is om te zien of die kerel van Blind Getrouwd hier niet rondloopt”, lacht ze.

Ik heb geen idee waarover ze het heeft. Dat weet ze. En dus legt ze uit dat “die kerel” blind getrouwd is met een vrouw uit de buurt, en dat hij, als ze nog samen zijn, zich zo onzichtbaar mogelijk moet maken zolang het tv-programma nog loopt, om de pret voor de kijker niet te vergallen.

Misschien is het wel al een dingetje, Kerels Spotten. Misschien spenderen mensen er hun weekend aan. Misschien doen ze zich voor als toevallige wandelaars of fietsers, en speuren ze urenlang de buurt af, in de hoop een glimp op te vangen van zo’n Kerel, en aldus het mysterie voortijdig te ontrafelen. Misschien hebben ze pruiken en jasjes mee, in hun fietstassen of rugzakjes, om in verscheidene gedaanten meer dan eens in de buurt te kunnen opduiken zonder argwaan te wekken. Mensen hebben veel over voor hun hobby. Plus: dat roddelt lekker weg, bij de coiffeur of aan de toog. Je wordt er interessant van.

Voor je het weet, ben je de bekendste onbekende in Vlaanderen

Het concept van dat tv-programma is me natuurlijk niet vreemd — Steek Uw Emotionele Broek Af En Word Minstens Kortstondig Bekend — maar ik kijk er niet naar en verkeer dus aldoor in een staat van onwetendheid. Hoogstwaarschijnlijk word ik omringd door een heel leger aan mensen die in allerlei reality-tv-shows en vermakelijkheidsformats hun kinderdroom nastreven of gewoon de holheid van hun bestaan ontvluchten. Het valt niet uit te sluiten dat ik in een buurtwinkel sta aan te schuiven en daar de enige niet-bekende kop ben. Maar wellicht zou ik dat aanvoelen, want al die bekende koppen, die kennen elkaar natuurlijk ‘van tv’, en zouden met z’n allen naar mij staan staren, daar in die buurtwinkel: wie zou die rare onbekende snuiter toch zijn? Nog even, en ze vragen me om een selfie. Die ze dan triomfantelijk op hun sociale media gooien. En voor je het weet, ben je de bekendste onbekende in Vlaanderen.

En dan rijd je op een zondagmiddag met schildpadsnelheid door de buurt omdat zij wil zien of een kerel van Blind Getrouwd er rondloopt, en word je plots belaagd door toevallige passanten met een plaksnor en een pruik op die zonder toestemming met hun smartphone een foto van je maken omdat je de bekendste onbekende in Vlaanderen bent. En je geeft wat gas om weg te komen, en zij filmen dat, en dan vraag je aan de rechter een publicatieverbod.