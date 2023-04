Sinds maandag zijn we aanbeland bij deel twee van de werken aan de Leieboorden. Het prestigeproject mocht zich in 2019 nog de ‘Mooiste Publieke ruimte van Vlaanderen’ noemen. Ook de verfraaiing van de Dolfijnkaai, de Kasteelkaai, de Handelskaai en de Reepkaai, de stroken die tot na 2025 in het nieuw worden gestoken, zal door de juryleden van nationale schoonheidsprijzen ongetwijfeld opgemerkt worden.

‘Een nieuwe hotspot aan het water’, dat moet het worden. Eentje die zijn oudere broer aan de andere kant van de Leiebrug kan evenaren, wie weet zelfs overtreffen. Ik heb het gebrek aan groen altijd al de grootste tekortkoming gevonden van die reeds vernieuwde Lage Leieboorden. Dat manco is wat weggewerkt in de nieuwe plannen. Een stadstuin van 1.000 vierkante meter en 69 bomen. Ontharding en vergroening. Aan de ene zijde van de Leiebrug dus een door de zon verhitte stenen ‘hotspot’, aan de andere een koel en natuurvriendelijk waterpark.

Hyperlokaal

De werken zullen het aangezicht van de stad ten goede veranderen, dat zeker, maar er is een keerzijde. Zoals wel vaker bij langdurige werken knelt het schoentje bij de (hyper)lokale economie. Handelaars en horeca-uitbaters zien de toegang tot hun zaak gekneld, verliezen klanten en krijgen financiële klappen.

Aan de ene kant een hotspot, aan de andere een koel en groen waterpark

Ook Stefan Bettens, eigenaar van Bistro Bar Bootel aan de Handelskaai, vreest zo’n scenario. Niet onterecht. De eenmalige premie voor vijfjarige werken van 1.000 euro is ontoereikend. In vijf jaar kan ook veel gebeuren. Stefan kan de boot verkopen en kan zich ontdoen van potentiële miserie. Het volgend stadsbestuur kan ook beslissen dat zijn boot moet verdwijnen, ondanks eerder gemaakte beloftes. Bovendien hangt de schaduw van de coronaperiode nog over die wankele toekomst. Vraag dat maar Pand. A. Óf hij kan door de zure appel heen bijten en overleven. Als Stefan het tot na 2025 kan uithouden, stijgen zijn kansen. Een unieke zaak in een droom van een omgeving, laat dat nu net een scenario zijn waarin hij er absoluut níét bekaaid van af zal komen.

