‘Barmhartige Samaritanen’ eisen in Brugge seks van daklzoen in ruil voor een bed

Er is ons toegefluisterd dat de lokale politie Brugge heeft ‘opgekuist’, net voor de start van Wintergloed. De daklozen werden uit het station, de vesten en het Minnewaterpark verjaagd. Toeristen in kerststemming mochten de aanblik van haveloze, kwetsbare Bruggelingen niet zien. Want, stel je voor, hun appetijt om nog eens terug te keren naar het mooie Brugge zou wel eens vergald kunnen worden.

Bij de start van Wintergloed heerste er eventjes paniek bij de nachtopvang van het Brugse OCMW. Er was die nacht nood aan een zeventigtal bedden, maar er waren er slechts elf beschikbaar. Tot overmaat van ramp meldden de vier Brugse hotels, die kamers aan het OCMW verhuren om thuislozen af en toe te depanneren, dat ze volzet waren. December is immers een topmaand voor toeristisch Brugge.

Zes minuten

Het gevolg was dat daklozen, die eventueel bij verre vrienden terecht konden, hun beloofde bed in de nachtopvang dienden af te staan. Tot hun grote woede, die zich ook fysiek uitte. Enkele thuislozen dienden noodgedwongen die nacht buiten te slapen.

Ongetwijfeld namen enkele wanhopige Brugse dames (en heren?) die nacht opnieuw zeer tegen hun zin toevlucht tot seks in ruil voor een bed. Zes minuten op de tanden bijten en het verstand op nul zetten, tot de gore lust uit het lijf van hun ‘Barmhartige Samaritaan’ weggeëbd was.

Caritas

Met de ‘caritas’ van Brugse chefs, die op de Kerstmarkt koken tijdens de Warmste Week, en de lieve noodhulp van twee ‘stuutjes’ in lege boterhammendozen zal het armoedeprobleem in de Breydelstad jammer genoeg niet opgelost raken. Zoals Pascale Cockhuyt van vzw Wieder gevat aanhaalt: armoede raakt de Bourgondische Bruggelingen pas als ze zien dat een kind honger lijdt.

Eén op acht Bruggelingen leeft in armoede. Het is veelbetekenend dat zelfs mensen met een sociaal tarief hun verhoogde energiefactuur van 70 euro niet kunnen betalen. Of dat Poverello facturen van 24 euro naar het OCMW moet sturen voor Bruggelingen in schuldbemiddeling. Denk daar eventjes aan, als u uw gemoedsrust sust met een Glühwein op de kerstmarkt.

