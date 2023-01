Awards zijn voor het eerst volledig Roeselaars, maar een comeback van Bingo zat er niet in

Grote hilariteit die dinsdagavond toen op de persvoorstelling van de Roeselare Awards een foto van het organiserende comité moest genomen worden.

Aangezien de persconferentie bij het schoonheidsinstituut en spa & wellness-center Argenteuil plaatsvond, vond een aantal comitéleden dat voorzitter Kris Declercq op een van de massagetafels moest gaan liggen voor de foto, terwijl hij omringd zou worden door de andere organisatoren. De burgemeester spartelde echter hevig tegen. “Ik vermoed dat Freddy Maertens die straks bekroond wordt met een Lifetime Achievement Award dit vaak heeft gedaan na alweer etappewinst in de Ronde van Frankrijk van 1976, maar aan mij mag deze kelk voorbijgaan”, zei Kris.

“Het is mooi dat we met de Awards Freddy eren”, vond ook showbizzveteraan Serge Gobin. “Tweemaal wereldkampioen op de weg en 15 etappezeges in de Tour de France. Wie doet hem dat na? Wist je trouwens dat ploegleider Lomme Driessens regelmatig champagne in de bidon van Freddy goot? Misschien moeten we als eerbetoon op de Roeselare Awards de champagne in koersbidons serveren in plaats van in fluitjes. Wat denk je?”

De burgemeester krabde zich in de haren. “Als we dat doen, vrees ik voor een financiële kater”, zei Kris. “Ik ben wel heel blij dat het showprogramma dit keer volledig wordt verzorgd door Roeselaarse artiesten”, pikte Serge Gobin in. “Dansschool Induce, zangeres Majé, partyband De Toâpe Geraapte en dj B’Edith, allemaal zijn ze #VANRSL!” Ook de burgemeester was heel blij met dit 100 procent lokale partyprogramma. “Ik kan dat alleen maar toejuichen”, zei Kris, “maar toch is het ook een gemiste kans. Zo was er een Roeselaarse groep die in 1989 in de begindagen van Tien om te Zien een grote hit scoorde met ‘Arabeat’. Daarna volgden nog meer successen zoals ‘Hey Hey Boudewijn’ en uiteraard de onvergetelijke oorwurm ‘Doe De Amedee’. En toch zie ik Bingo! Feat. Serge Gobin niet op de affiche van de Awards staan. Jammer!”, knipoogde de burgemeester.