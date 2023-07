Autofeestje

Lien Vansteenbrugge vertelt over haar leven in Tielt.

Ik hou van lazy Sundays: een hele vrije dag die zich languit voor je uitstrekt zonder bomvolle agenda of gemaakte plannen. Het geeft me een gevoel van absolute vrijheid. Vergelijk het met de zomervakanties als kind, tiener of student. De examens zijn gemaakt, de oudercontacten achter de rug en daar zijn ze dan: die negen eindeloos lijkende weken zomervakantie, als een blanco vel papier dat naar believen kan worden ingekleurd met kampen, reisjes, festivals, speeldates, luieren, een studentenjob tussendoor, fietstochtjes, concerten, lezen en wat nog meer. Sinds ik het onderwijs enkele jaren geleden vaarwel zei, kregen juli en augustus een andere betekenis en invulling, maar die lazy Sundays, die blijven heilig.

Vorige zondag werd ik dus naar goede gewoonte wakker zonder wekker. Bij de ochtendkoffie besloot ik eerst maar eens het huis op orde te zetten. Vervelend karweitje? Helemaal niet. De radio hield me op de hoogte van het reilen en zeilen op verschroeide festivalweides zodat ik er zelf een beetje bij leek te zijn. De wasmachine draaide goedkeurend mee op het ritme.

“Raampje open, volume omhoog en cruisen maar”

Na de middag riep de buitenlucht en stapte ik de auto in om de benen te gaan strekken in De Gavers in Harelbeke. Ik koos voor de alternatieve route, die van ongeveer in de juiste richting rijden langs trage wegen en dorpskernen, gezapig en ongehaast, precies zoals een zomerzondag hoort te zijn. De wandeling rond het uitgestrekte meer deed me meer dan deugd en ik tuurde enkele minuten omhoog om de fratsen van een vrolijke eekhoorn te volgen.

Terug in de auto vond ik een verloren gewaande CD van Dr Lektroluv en ik werd stante pede teruggekatapulteerd naar de tijden waarin ik als student dancefeestjes en -festivals afdweilde. De raampjes opendraaien, het volume iets te hoog zetten en cruisen maar, zo gezellig in mijn uppie meebewegend op de meeslepende beats. Een minifeestje zonder drukte of prijzige pintjes, een mens heeft niet veel nodig om te ontsnappen aan de sleur van alledag.

Ik sloot af in mijn stamcafé, luisterde naar verhalen van andere luie zondagen en vertelde zelf over de wasmachine, de eekhoorn en mijn geïmproviseerd autofestival.