Arme Franky

Beter een goede buur dan een verre vriend. Deze oude volkswijsheid illustreert het geschil dat bijna alle Brugse padelclubs hebben met omwonenden. Het groeiende ongenoegen over de lawaaioverlast, die de populaire padelsport veroorzaakt, weglachen als het ‘niet-in-mijn-achtertuin’-syndroom van verzuurde Bruggelingen is flauw.

Ook de vergelijking met mensen die goedkoop een huis kopen nabij een vliegveld en nadien een actiecomité oprichten tegen die luchthaven, gaat in dit dossier niet op. Diverse tennisclubs zijn op een lucratieve kar gesprongen en hebben een deel van hun courts omgeturnd in padelvelden. Zelfs oud-voetballers roken cash in padel. Dat zorgde voor een explosieve groei van clubleden maar ook voor meer hinder voor de mensen die al in de buurt woonden.

Minder barinkomsten

Het vonnis van de Brugse rechter, die bij KTC Azalea de speeltijd beperkte en die sport zelfs verbiedt op zondag, zorgde voor de omgekeerde beweging: een verlies van 200 leden en dus ook veel minder barinkomsten. Net als de cultuurhuizen kunnen sportclubs niet overleven zonder goed draaiende kantine. Met andere woorden: KTC Azalea kampt nu met een sportieve en financiële kater.

Aangezien Vlaams minister Zuhal Demir geen geluidsnormen wil opleggen, kijkt iedereen nu in de richting van Brugs sport- en urbanisatieschepen Franky Demon. Die zal een oplossing moeten uitdokteren. Hij kan zich zelfs niet langer verstoppen in de mannentoiletten, aangezien de Stad deze week toevallig in zijn stadsdienst in primeur genderneutrale wc’s installeerde!

Compromis

Padellen na 22 uur verbieden, is slechts een halfslachtige remedie, compromissen sluiten met de buren is de enige oplossing. Geluidsmuren plaatsen kost veel geld, de clubs smeken om stedelijke subsidies. Voorlopig bijt het stadsbestuur nog niet, want door corona en de energiecrisis is het stedelijk spaarpotje fiks geslonken. Alle padelactiviteiten verhuizen naar de toekomstige, vijftig meter hoge woontoren in het Kaaidistrict hoog en droog is geen optie. Want Bescherm Bomen en Natuur heeft bezwaar aangetekend tegen die ‘aantasting van de Brugse skyline’. Arme Franky, ook dat is een van zijn dossiers…