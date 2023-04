Aquarium niet haalbaar in maritieme stad als Oostende?

Er komt dus definitief geen Noordzeeaquarium meer in het gebouw op de Visserskaai dat nog altijd onder die naam bekendstaat. Het stadsbestuur heeft een investeerder gevonden die het pand, oorspronkelijk als garnalenmarkt gebouwd, wil renoveren en er een prestigieuze horecazaak wil van maken. Goed dat het stadsbestuur iemand gevonden heeft, want dit is een mooi project en vanzelfsprekend veel beter dan een verdere verloedering op zo’n zichtbare plaats in de stad.

Tegelijk is het ook jammer dat een Noordzeeaquarium in een maritieme stad als Oostende blijkbaar geen haalbare kaart is. De bezienswaardigheid ging open in de jaren 70, maar tot aan de sluiting in 2019 om dringende veiligheidsredenen werd het gebouw omzeggens niet gerenoveerd en het museum ook niet bij de tijd gebracht. Nochtans kwamen er in die decennia regelmatig nieuwe plannen: in de jaren 90 van de vorige eeuw werd een renovatie aangekondigd, in het begin van deze eeuw zou het een groots opgevat nieuw aquarium onder het Zeeheldenplein worden. In 2010 was sprake van renovatie van het huidige gebouw en in 2011 zou het een nieuwbouw op dezelfde plaats worden. Maar ondanks het jarenlange aandringen van de Vrienden van het Noordzeeaquarium, een vereniging speciaal opgericht omdat van de gedane beloftes niets in huis kwam, werd het uiteindelijk toch niets.

Blijkbaar ontbrak het de opeenvolgende stadsbesturen want dit dossier is dus al 30 jaar oud aan politieke wil en/of werd geoordeeld dat het prijskaartje te hoog lag voor wat het Oostende aan extra toeristen kon opleveren. Allicht ook omdat Sea Life in Blankenberge en, iets verder, Nausicaá in Boulogne in dezelfde vijver vissen. Nochtans lokte het museumpje, zelfs in zijn nadagen, nog zo’n 40.000 bezoekers per jaar en zal niemand betwisten dat dit een toeristische meerwaarde was. Maar dus onvoldoende om er echt voor te gaan. Een opmerkelijke en ook wel spijtige vaststelling.