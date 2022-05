Terwijl ik dit zit te tikken, zorgen mijn zonnepanelen voor welgeteld 1,32 kilowatt. Op mijn telefoon staat een app die mij dat vertelt. Ik zie er ook dat we sinds De Grote Investering al 2.152,7 kilo CO2-uitstoot vermeden hebben, wat gelijk zou zijn aan 64 geplante bomen. Van elke dag, elke week, elke maand kan ik een analyse krijgen van wat die dingen daar op ons dak aan het doen zijn. Tot twee cijfers na de komma weet ik ook wat dat in euro’s betekent.

Dat is anno 2022 hoe de zaken gaan. Op mijn telefoon kan ik zien hoeveel uren, minuten, seconden ik (en vooral mijn dochter) naar Ketnet Hits geluisterd heb. Nog een andere applicatie volgt mijn kijkgedrag op de voet en zegt vriendelijk wat we absoluut zouden moeten zien. En stel dat ik op een zwak moment nog eens een oude aflevering van Thuis wil bekijken, houdt mijn digibox dat bij en zet hij 2 euro extra bij de maandafrekening. (Als ik de gratis app van VRT domweg vergeet te gebruiken, uiteraard.)

The times they are a-changin’, zong een niet-West-Vlaming ooit. Tijden veranderen. Maar soms blijven ze ook pijnlijk stilstaan. Het is absurd dat wij voor onze gas- en elektriciteitsrekening elke maand een geschat bedrag betalen. Ik snap niet dat we niet elke maand de factuur van ons exact verbruik krijgen. Dat lijkt me toch niet zo moeilijk te regelen? Elke maand je standen doorgeven en op het eind van het jaar komt iemand checken.

Meer dan 3.000 gezinnen leefden op zijn minst een maand zonder elektriciteit of gas

Dat is 1/ veel correcter, 2/ het vermijdt grote verrassingen en vooral 3/ we kunnen veel sneller zien of inspanningen om duurzamer te leven wel écht opbrengen.

Als je het gras een maand niet maait, zal je het gevolg snel zien. Maar als je 30 dagen minder gas gebruikt door korter te douchen of minder te verwarmen, heb je er het raden naar wat dat oplevert.

Een correcte maandelijkse afrekening zou er misschien ook voor kunnen zorgen dat er minder budgetmeters nodig zijn. In West-Vlaanderen alleen al hangen er 10.932. Dat zijn een hele hoop gezinnen die miserie hadden met hun energiefactuur en nu enkel kunnen verbruiken wat ze op voorhand betalen.

Bij meer dan drieduizend van die gezinnen is vorig jaar de keuze gemaakt om minstens 30 dagen niets op te laden. Zij leefden dus op zijn minst een maand zonder elektriciteit of gas. Het zijn cijfers die we niet in een app zien, maar wel tonen hoe de zaken anno 2022 gaan.