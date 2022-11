Angstaanjagende energieprijzen

De herfstvakantie staat voor de deur en dat betekent griezelen, maar ik betwijfel het of er veel ‘trick or treat’ bij zal zijn. De laatste weken is het vooral schrikken van de energiefacturen, want die jagen ons de stuipen op het lijf. Ik hoop dat de gezinnen toch nog een centje overhouden om even te verpozen.

Thuis heb ik mijn verwarming nog niet moeten opzetten door de schitterende nazomer en dat heb ik nog nooit meegemaakt eind oktober. Ondertussen heb ik ook al diverse aannemers gecontacteerd voor dakwerken, chauffageketels en zonnepanelen. De meesten kunnen pas binnen enkele maanden aan de slag en van sommigen is het zelfs wachten tot de volgende zomer.

Alles komt tegenwoordig uit Oekraïne, dat zult u ook al gedacht hebben

Hopelijk zijn de prijzen van de materialen dan al wat gezakt, want nu swingen die door de gestegen vraag én Oekraïne de pan uit. Alles komt tegenwoordig uit Oekraïne, dat zult u ook al gedacht hebben. Heel wat gezinnen slagen er de laatste maanden niet meer in om te sparen. Ik wil niet pessimistisch klinken, maar heb er in het verleden al verschillende keren voor gewaarschuwd.

Gouden zaak

Wie deze rubriek geregeld leest, heeft af en toe misschien al eens een voordeel(tje) gekend. Zeker voor wie de groepsaankopen van energie gevolgd heeft. Nu hoorde ik dat je als gezin of kmo op eender welk moment een nieuw energiecontract mag afsluiten met een nieuwe leverancier. Maar je moet altijd rekening houden met een opzegtermijn van één maand. Als je dus vandaag een nieuw energiecontract afsluit, zal dat ten vroegste binnen een maand starten.

Je moet er wel bij stilstaan dat als aan jouw contract bepaalde kortingen verbonden zijn, je die meestal enkel krijgt als je een volledig jaar klant blijft. Sommige leveranciers rekenen de jaarlijkse vergoeding (een soort administratiekost om bv. uw factuur op te maken) voor een heel jaar aan, ook al ben je maar een half jaar klant. Kijk maar eens op www.vreg.be en wie weet doe je een gouden zaak!