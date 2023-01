Anders zijn wordt niet aanvaard

Anders zijn. Anno 2023 wordt dit blijkbaar nog altijd niet aanvaard in onze samenleving, waar te pas en te onpas met een vermanend en moraliserend wijsvingertje gezwaaid wordt. Of waar foute meningen op de sociale media verketterd worden.

Tieners ergeren zich terecht aan bekrompen volwassenen die onverantwoorde of soms zelfs ongelukkige uitspraken doen over de huidskleur of de seksuele geaardheid van een ander. Ouderen hebben moeite om zich aan te passen aan die nieuwe mentaliteit en de alsmaar veranderende ethiek.

Tegelijkertijd blijkt deze week op een zeer tragische manier dat de woke-generatie zelf niet vrij is van zonde. Getuige hiervan is het feit dat de Brugse tiener Jente De Keyser uit het leven stapte. Ze kon jarenlang pestgedrag op school niet langer aan. Want ze werd bespot en getreiterd omdat ze ‘anders’ was. Ze leed aan autisme, waardoor ze anders dan haar klasgenoten reageerde op bepaalde feiten. Haar eerlijke, maar directe manier van communiceren werd misbegrepen en niet geapprecieerd. Met pesterijen als gevolg.

Het pestgedrag noopte Jente om van school te veranderen. Ze belandde in het ziekenhuis en kreeg de donkere wolken niet meer uit haar hoofd. Slechts één leerkracht had de moed om aan Jentes ouders toe te geven dat hij niet snel genoeg opgetreden had tegen het pestgedrag op school.

Tieners kunnen keihard zijn voor elkaar. Met een beschuldigend vingertje wijzen naar leerlingen en leerkrachten van één van de scholen waar Jente les volgde is al te makkelijk. Heel onze samenleving, die enkel gericht is op presteren en het doen draaien van onze economie, zit fout. De zorg om de medemens is naar achteren geschoven. Daarvan zijn Jente en haar diep getroffen familie het slachtoffer. We kunnen vandaag enkel ons medeleven betuigen, de maatschappij veranderen begint morgen bij onszelf.

Lees Mama getuigt na zelfdoding van haar dochter Jente