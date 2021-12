Als Vormer niet snel van zijn bankie geraakt, vallen er brokken

Zou het dan zo geklonken hebben, dat gesprek tussen Philippe Clement en Ruud Vormer bij de start van het seizoen?

– “Ruud, je werd in mei al 33 en …”

– “Oh coach, ik kan nog lekker ballen, hoor.”

– “Dat weet ik, Rudi. Maar het wordt een zwaar seizoen, je zal niet…”

“… alles meer kunnen spelen? Ach, coach, ik ben nog een jong veulen! Maar alle begrip hoor, eens lekker op het bankie, tegen Eupen of zo, geen probleem! Maar ik moet nu wel weg coach, Rosie kan niet op de kleintjes letten.”

Waardoor hij het niet meer zal gehoord hebben: je zal niet meer mogen meespelen in de Champions League. Eén keer mocht de aanvoerder starten. In Manchester. Omdat Balanta geschorst was. Verder kwam hij in de hele Champions Leaguecampagne 2021-2022 aan nauwelijks 156 speelminuten.

Wij begrijpen het ook langs geen kanten. Trainers hebben altijd een uitleg en natuurlijk is het achteraf makkelijk praten én weinig kans dat het allemaal anders was afgelopen met 500 speelminuten voor Vormer. Maar Club kan echt (nog) niet zonder zijn aanvoerder. Dat zei Mata in Genk ook letterlijk… Kon dat nu echt niet, een 4-4-2 mét Vormer? En Mechele? Waarom er plots N’Soki en Sandra ingooien? Waarom willen coaches altijd zoveel impact?

Alle begrip hoor, coach. Eens lekker op het bankie tegen Eupen of zo…

De gok met de pas 17-jarige Sandra viel in elk geval verkeerd uit. Zoals die van Sowah en Van der Brempt tegen Leipzig. Om maar te zeggen: het afscheid van het Europees voetbal van Club smaakt zuur. Het enige positieve was de 1-1 thuis tegen PSG en de 1-2 in Leipzig. Maar daarna liefst 18 goals om de oren in vier matchen. Waardoor we ook zouden kunnen gaan denken: PSG had er in Brugge totaal geen zin in (vergelijk maar met de eerste helft van dinsdag) en Leipzig had thuis tegen Club een complete offday (vergelijk met Brugge thuis tegen Leipzig). Maar dat zou dan toch te kort doen aan de fantastische prestatie van Club in Leipzig.

Club moet nu wel snel lessen trekken. Clement moet zijn keuzes in vraag stellen. Oké, PSG, City en Leipzig zijn een andere wereld, maar juist die wereld intrekken zonder je roerganger en de baas in de kleedkamer is vragen om onrust. Onrust die Club alleen maar kan wegnemen door zich nu eindelijk in de competitie opnieuw eens soeverein te tonen. Of er vallen brokken bij de landskampioen.

Reageren? frank.buyse@kw.be