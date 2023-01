“Als ik alles kwijt was, zou ik ook als een dolgedraaide kip-zonder-kop rondzwerven”

De dolgedraaide man in de kippenhandel bij de Zwevegemstraat was deze week even de ‘talk of the town’. De man sloeg na een beleefde opmerking van de uitbater volledig door.

Dat hij in de zaak geen sigaret mocht roken, kon er bij hem echt niet in. Waarop hij aan de uitbater en zijn medewerkers enkele klappen uitdeelde en met een kippenspies wat ramen en machines vernielde. Het filmpje dat de daaropvolgende ‘sensationele’ politie-interventie vast had gelegd, ging viraal.

Waarom gaat iemand zo door het lint? ‘Psychologische problemen’, klonk het onder voorbehoud bij de politie. In elk geval zou de man – hij had een vals paspoort op zak – illegaal in ons land verblijven. Zagen we hier dan de cumulus van een vreselijk vluchtverhaal, de angst over onzekerheid van verblijf en de moedeloosheid door honger aan het werk? Onmogelijk om zijn motieven te raden, het politie-onderzoek zal het voor ons uitwijzen.

Verbale oorlog

Toch is het een interessante casus. De vraag ‘wat als?’ werpt zich op. Tijd voor wat introspectie dus. Zou ik ooit zo mijn hoofd kunnen verliezen, en met schoenen vol gezonken moed tegen wat (on)bekenden tekeer durven gaan? In normale omstandigheden acht ik dat zeer onwaarschijnlijk. Zeker omdat mijn naaste omgeving me doorgaans als een zachtaardig iemand omschrijft. Helaas heb ook ik momenten waar mijn stoppen lichtjes doorslaan. Op het sportveld, tijdens een handbalmatch, is er bij verlies immers altijd een zekere frustratie. Pas op, geweld of een andere fysieke expressie van mijn teleurstelling is nooit een optie. Ik volg dartssterren Van Gerwen en Van den Bergh in het feit dat verbale oorlog de sport iets extra geeft.

Maar stel nu dat er van handbal en sport, laat staan plezier, plots geen sprake meer is? Dat je je geliefden, familie en vrienden kwijt bent en de toekomst uitzichtloos lijkt? Dan zou ook ik als een dolgedraaide kip-zonder-kop rondzwerven. Vast en zeker.

Of dat dan met sigaret in de linker- en grillspies in de rechterhand zou zijn, laat ik heel graag aan uw verbeelding over.