Als het lot je niet gunstig gezind is

Wat het gezin van Pieter Hens ruim een half jaar geleden overkwam op reis in Zuid-Afrika, wens je je ergste vijand zelfs niet toe. De gelukkige familie zag hun langverwachte vakantie midscheeps getroffen door een gruwelijk verkeersongeval. De droomreis van Pieter, Aïssa, Lilou en Kamiel veranderde in een handomdraai in een onwezenlijke nachtmerrie toen een tegenligger hen frontaal aanreed.

31 juli 2022 zou hun leven voorgoed veranderen. De impact van de feiten loog er niet om: de gezinsleden ondergingen alle vier meerdere operaties in verschillende ziekenhuizen in Zuid-Afrika. Vooral voor dochtertje Lilou was de diagnose keihard: ze raakte verlamd aan de onderste ledematen. Pieter en Lilou geven voor het eerst een eerlijke inkijk in wat ze al maanden moeten dragen, zowel in het langdurige revalidatieproces als in de rol als vaderfiguur.

Wie hun verhaal laat bezinken moet toch even slikken, want elke ouder hoopt stiekem dat zijn of haar kind nooit overkomt wat Pieter en co al maanden moeten torsen. De manier waarop het gezin momenteel in het leven staat, dwingt meer dan respect af. Zoveel dapperheid verdient heel veel bewondering. “We hebben heel snel voor onszelf beslist dat we Lilou dezelfde kansen willen bieden als vroeger. Ons leven verandert, maar we moeten blijven doen wat we vroeger deden”, stelt Pieter duidelijk.

Als je het verhaal van Lilou laat bezinken, dan stijgt je bewondering voor zoveel dapperheid

De gebeurtenissen hielden half Oostende wel op een of andere manier in de ban vorige zomer. Het noodlottige verhaal ging in geen tijd viraal op sociale media. Dat papa Pieter een bekend gezicht is als marketingmanager bij Toerisme Oostende was daar niet vreemd aan, maar vooral het feit dat Lilou haar droom als beloftevolle turnster in een klap getorpedeerd zag, raakte vele harten.

Zes maanden na de feiten is duidelijker dan ooit dat het (on)geluk altijd wel ergens in een klein hoekje schuilt. Het alternatief is je voor altijd opsluiten en nooit meer buitenkomen, maar dan nog… Wat Pieter en co meemaakten, kan elk van ons overkomen. Het lot hebben we jammer genoeg niet in eigen handen, hoe graag we dat soms zouden willen.