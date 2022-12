Als ex-renner had Pineau beter moeten communiceren

Bewonderenswaardig of schandalig? Zegt u het maar. Jérôme Pineau hield halsstarrig vast aan zijn plannen om van B&B Hotels een topploeg te maken. Het moest en zou hem lukken om een budget van om en bij de 15 miljoen euro samen te krijgen. Eén probleem: geld was er – ondanks veel mooie verkoopspraatjes en de aangekondigde samenwerking met de stad Parijs – niet en zal er ook nooit zijn.

Het gevolg: 24 profs komen op minder dan één maand van de officiële start van het seizoen plots weer op de markt. Op een moment dat zowat alle plekken bij de ploegen zijn ingenomen en op een moment dat renners zich eigenlijk gewoon zouden moeten kunnen focussen op hun voorbereiding op het seizoen.

Arme Jens Debusschere, arme Eliot Lietaer, arme Jordi Warlop. Alle drie dachten ze een zorgeloze winter tegemoet te gaan. Zonder dat ze zich zorgen hoefden te maken over het feit dat ze al dan niet een ploeg zouden moeten vinden. Met dank aan Pineau en z’n (onrealistische?) ambities schiet er van een zorgeloze winter niets meer over.

En wat zal Stijn Steels nu denken en voelen? “Als het project B&B fout afloopt, dan wordt het waarschijnlijk erg moeilijk om nog een ploeg te vinden”, zei hij een week geleden nog in onze krant. Of Benjamin Declercq? Ook hij voorspelde bij Sporza al dat een ploeg vinden moeilijk wordt indien het B&B-project als een nachtkaars zou uitgaan.

En ongetwijfeld zitten ook Julien Vermote en Timothy Dupont met de handen in het haar, want wie zal hen nu nog een uiterste reddingsboei toegooien? Door het getalm – en het paniekerig vasthouden aan (te) grote ambities – trof Pineau meer dan 24 renners, gezinnen. Als ex-renner, die ongetwijfeld zelf ooit nog ternauwernood op zoek moest naar een ploeg, had Pineau beter moeten weten en vooral sneller én beter moeten communiceren.

Het maakt dat de West-Vlaamse werkpaarden met de nodige kilometers – lees: ervaring – op de teller stilaan met uitsterven bedreigd zijn. Zowat alle teams mikken vandaag op jonge veulens of rasechte prijsbeesten. Het draait om punten pakken voor de ploegenranking, weet je wel. Dat dat ten koste gaat van klasbakken die zich met plezier volledig ten dienste stellen van de ploeg, daar staan ze jammer genoeg te weinig bij stil. Vandaar via deze weg nog maar eens een oproep: wie heeft nog een plekje vrij voor Jens, Eliot, Jordi, Stijn, Timothy…?