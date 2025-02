Als een feniks herrijst De Watson

Sinds mijn jeugd is er veel veranderd, moderne versies verdrongen aloude zekerheden. Ook de groen-wit geschilderde reddingboten uit mijn jeugd gingen op de schop. Jet scooters en gemotoriseerde zodiacs vervullen nu die levenstaken. Net achter de zwemzones in zee en op de vloedlijn waken perfect opgeleide jonge mensen als echte lijfwachten en redden mensen die de zee onderschatten. Of de groen-witte boten een status als varend erfgoed verwierven, is mij onbekend. Toch is er een reddingboot, De Watson 3, die na een productieve loopbaan op zee, alle aandacht verdient. De Watson, op handen gedragen door een fantastische groep vrijwilligers, stoomt met mankracht en expertise het icoon vaarklaar. Tussen mahonie spanten en motors schuilen verhalen over mensenlevens die we nooit zullen weten. Ontsnapt aan het altaar van de zee en gered door het ervaren Watson team! Schipper, machinist en twee matrozen voeren op de Noordzee van 1948 tot 1980. De Watson 3, erkend als varend erfgoed sinds 2011, is een pareltje. Deze legendarische boot is elke zaterdag te bezoeken vanaf 14 uur. Ga in dialoog met 24 gemotiveerde mensen die zich de naad uit de spanten werken om De Watson 3 eer te bewijzen. Bewonder het vakwerk en de grandeur van de boot. En al ligt het schip op het droge, een natje om dorstige kelen te laven kan. De kas spijzen, is meer dan nodig: hoge kosten, minimale subsidies! Geen zee is te hoog voor deze onzinkbare boot. De Watson verdient geen zeemansgraf aan wal maar een zegetocht op zee!