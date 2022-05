Almeida is mijn topfavoriet voor de eindzege

Het is enorm jammer dat Biniam Girmay door zo’n stom voorval woensdag de Giro moest verlaten. Dat je moet opgeven omdat de kurk van een fles prosecco in je oog schiet, is eigenlijk surreëel. Hoe hij dinsdag Van der Poel klopte, was fenomenaal.

Ik hou van een man-tegen-mangevecht en dit was er eentje op het scherp van de snee. Het is mooi om te zien dat er wordt gekoerst. In deze Ronde van Italië wordt er op geen enkele inspanning gekeken. Ze blijven maar gaan, terwijl de Giro eigenlijk nog moet beginnen.

Voor de kijker is het aangenaam dat ze zo attractief koersen, maar het zal toch zijn tol beginnen te eisen. Mauri weet dat Verona nog ver is en moet verstandig koersen. “Je komt beter binnen op twintig minuten dan op zeven minuten”, heb ik hem gezegd.

Almeida kan negen keer sterven in een klim en toch overleven

In de etappe met aankomst op de Blockhaus haakte hij aan de voet van de klim af en dat vond ik slim. Als je voelt dat het geen zin heeft om te volgen, kun je ze beter later rijden.

Alleen maar moeilijker

Mauri zal het ongetwijfeld nog een paar keer proberen deze Giro, maar het wordt alleen maar moeilijker. Er zullen meer en meer renners hun klassementsambities vaarwel moeten zeggen en die zullen dan vol voor een ritzege gaan. Kelderman en Yates zijn twee renners die voor een goede eindnotering kwamen, maar die er nu alles aan zullen doen om een etappezege te boeken.

In de rit naar de Etna, waarin Mauri vijfde werd, dachten er nog veel renners aan een klassement. Het zal vanaf nu een helse strijd worden om in de vroege ontsnapping te geraken. Het zou weleens een tweetal uren kunnen duren voordat die vertrokken is. Hopelijk heeft hij wat geluk en is hij nog eens mee. Als hij dan goede benen heeft, is er zeker iets mogelijk.

In het klassement staan momenteel (woensdag, red.) nog acht renners binnen de minuut. Ik kijk echt enorm uit naar de derde week. Het wordt een fantastische strijd om de eindzege. Er zullen echter nog heel wat slachtoffers vallen. Voor de Giro dacht ik dat Carapaz met de bloemen ging lopen, maar ik vind hem voorlopig niet indrukwekkend. Ik had het gevoel dat hij op de Blockhaus iedereen uit het wiel ging rijden, maar dat gebeurde niet. Volgens mij is hij niet super.

Op karakter

Ik denk dat Almeida het zal halen. Hij moest op de Blockhaus redelijk vroeg afhaken, maar kwam op karakter terug om uiteindelijk mee te sprinten voor de overwinning. Almeida kan negen keer sterven in een klim en toch overleven.

Hij kan het verschil maken in de afsluitende tijdrit. Het is geen extreem lange tijdrit, maar Carapaz, Landa en Bardet hebben het toch altijd lastig in het werk tegen de klok. Mauri reed vorig jaar samen met Almeida in de ploeg en lag een paar keer met hem op de kamer.

Blijkbaar is het wel een toffe gast. Ook in de jeugd kwamen ze elkaar regelmatig tegen, maar toen wist Mauri natuurlijk nog niet wie die sterke Portugees was.