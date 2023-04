Alles of niets

’t Is van moeties, klinkt het deze week in de stad der paarden. Essevee moet en zal zich redden. De cafébazen weten wat gezegd tegen stille toogzitters, de laatste trainingen worden druk bezocht en in elke WhatsAppgroep werd afgesproken om zondag de match live bij te wonen. Plots ging het razendsnel, de club had moeite om de vele aanvragen te verwerken en woensdagmiddag raakte bekend dat alle zitjes verwarmd zullen worden.

De spelers verwachten een kolkende arena, een full house met zo’n 12.500 vurige fans. De trouwe supporters worden met de dag nerveuzer. Overdag overheerst er hoop en gezonde spanning, ’s nachts breekt het angstzweet hen uit. Tien jaar na de kampioenenmatch op Anderlecht zal de laatste speeldag opnieuw beslissen over het lot van SV Zulte Waregem. Thuis winnen van Cercle is een must, maar de fusieclub heeft zijn lot niet in eigen handen. Eupen mag namelijk niet winnen op het veld van Club Brugge. En de Brugse buren kennen niet hun beste seizoen.

Qua uitstraling heerst er een immens verschil tussen de hoogste voetbalklasse en 1B

De spanning is deze week ook te snijden in de horeca en bedrijven in en rond het stadion. Energieleverancier Elindus tekende een contract voor tien jaar om de naam van het Regenboogstadion te wijzigen naar Elindus Arena, het hoofdkantoor verhuisde mee. Aan degraderen hadden ze waarschijnlijk niet gedacht. Qua uitstraling heerst er een immens verschil tussen de hoogste voetbalklasse en 1B.

Ook Bistro Berto huist in het stadion, en Zaborov bij het Parkhotel en sportcafé De Treffer lopen vol op wedstrijddagen. Voor en na de match bruisen de terrassen op de Markt. Onder meer café De Klauwaert heeft een trouwe supportersclub, dat geldt ook voor De Halve Maan in Nieuwenhove. Het valt niet te ontkennen dat een degradatie een ferme invloed zal hebben op dergelijke horecazaken en bedrijven. Gewoon winnen dus.