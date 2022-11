“Alleen jammer dat ik niet in de kleedkamer mag”

De Oostendse FIFA-reporter op het WK Alyssa Saliou belt elke week met Frank Buyse over haar avonturen als vrouw in Qatar.

“Frank! Een stressmomentje! Mijn vlucht naar Qatar is plots vervroegd van vrijdag naar morgen, dinsdag. En ik moest nog…”

Twintig kleedjes en dertig topjes inpakken?

“Wacht, ik ga tellen… Twaalf hemden, tien topjes, zeven kleedjes en vijf lichte, lange broeken. Misschien ben ik maar drie weken weg, maar het kunnen er ook vijf worden. Bovendien heb ik de verkeerde maten doorgegeven voor mijn FIFA-kostuum. Ik heb tien en acht gewisseld, mijn kleren zullen te groot zijn en mijn schoenen te klein!” (lacht)

Je volgt straks de Nederlandse ploeg. Wordt dat dan een oranje ‘deux-pièceke’?

“Dat weet ik eigenlijk nog niet. Het is uniform voor alle reporters. Wat ik wel weet: voor de vrouwen alleen lange mouwen, terwijl het er elke dag minimum 34 graden is! Al kan ik mij maar moeilijk voorstellen dat de Engelse WAG’s (de vrouwen en vriendinnen van de spelers, red.) daar met lange mouwen gaan rondlopen. Het is trouwens wat: alle mediamensen van de FIFA zitten in één gigantisch hotel met vier torens: drie torens voor de mannen en één voor de vrouwen! We mogen zelfs niet samen met de mannelijke collega’s ontbijten.”

Ik kan straks in het hotel en op de trainingen van Nederland een ambetant vliegje zijn

Maar je zal er wel nog voldoende vrije tijd hebben om je wilde zelve te kunnen zijn?

“Dat denk ik wel. Ik ben er al tien dagen vooraf, alle tijd voor wat sightseeing, zeker? Een glaasje wijn gaan drinken zal er wel niet bij zijn. Geen alcohol maar limonade dus. Of een mocktail. En ik heb net al een Sober October (een alcoholvrije maand, red.) achter de rug!”

Wat worden jouw specifieke taken als FIFA-reporter?

“Voor de match de ploegopstellingen doorgeven aan FIFA.com en de sociale media, dan het matchverslag online zetten en daarna interviews doen. En we kregen nog een opdracht: met onze iPhone filmpjes achter de schermen maken voor TikTok. Ik kan dus in het hotel en op de trainingen bij de spelers een ambetant vliegje zijn. Alleen jammer dat ik niet in de kleedkamers van de spelers mag.” (lacht)

Hoe kwam je eigenlijk bij de Nederlanders terecht?

“Ik solliciteerde nogal laat, er was alleen nog plaats bij Canada, Qatar en Nederland. Nederland was de meest logische keuze. Maar buiten het werk ben ik er ook als supporter van de Rode Duivels, hoor. En misschien in functie ook, ik ben alvast gevraagd voor hun green screen day, die beelden die je te zien krijgt als er straks een Rode Duivel scoort.”

Laat me raden: je hebt ook nog een valiesje tricolore attributen.

“Ik heb toch een diadeem in die driekleur. En stiften om mij te kleuren. En een shirt met hun handtekeningen en oorbellen met een voetbal… Maar dat is dan voor mijn vrije tijd. Ik ben er om serieus te werken, hé.”