Alcoholverbod op jeugdkampen: Zet geen punt waar enkel een vraagteken hoort

In vier Waalse gemeenten is er een totaalverbod op alcohol tijdens jeugdkampen. Jules Fremaut (21), zelf leider bij Chiro Stine in Heule, vindt dat de stem van de jongeren in dit debat te weinig wordt gehoord en kroop hierover zelf in zijn pen.

Dat vier Waalse gemeenten een totaalverbod afvaardigen op alcohol bij jeugdkampen is niet meer dan een totaal gebrek aan vertrouwen in de Vlaamse én Waalse jeugdbewegingen. Het heeft geen zin om zaken te verbieden die allereerst geen tot amper navolging zullen krijgen en tegelijk jeugdbewegingen die zich wel gedragen, treffen. Wel is alcoholgebruik binnen jeugdbewegingen een belangrijk thema waarbij zeker de nodige vragen gesteld mogen worden.

“Alcoholverbruik binnen jeugdbewegingen is zeker het debat waard”

Dit jaar ben ik in totaal 16 jaar actief bij mijn jeugdbeweging, Chiro Stine Heule: ravotten, vrienden voor het leven maken én ook op 16 jarige leeftijd mijn eerste pintje drinken. Zolang die eerste twee zaken niet geheel vervangen worden door dat laatste is er geen probleem. Alcoholverbruik binnen jeugdbewegingen is dus zeker het debat waard. Hoe ver kan je gaan, wanneer is het toegestaan en wie komt net in contact met alcohol?

Allemaal vragen die we onszelf ook stellen binnen Chiro Stine en wellicht ook vele andere jeugdbewegingen uit alle uithoeken van het land. En daarmee is het belangrijkste eigenlijk al gezegd: het debat wordt spontaan en in de diepte al gevoerd. Zo worden er BOB’s aangesteld en komen kinderen nooit maar dan ook nooit in aanraking met alcohol of iemand onder invloed ervan. Dat wil ik iedereen op het hart drukken. De veiligheid van leden blijft het allerhoogste goed.

Absurde coronamaatregelen

Jeugdbewegingen hebben nu helemaal geen extra uit de lucht gegrepen regels nodig. Sinds 2020 hebben de jeugdbewegingen zich quasi feilloos en zonder klagen aangepast aan de soms absurde coronamaatregelen. Het minste wat de jeugdbewegingen na die periode mogen verwachten is een beetje vertrouwen. We nemen met plezier de aanbevelingen van jeugdkoepels- en verenigingen, die er al in grote mate zijn, ter harte. Maar het heeft geen zin om het kanon boven te halen waar enkel een vliegenmepper nodig is. Haal de foute jeugdbewegingen eruit, bestraf die, en geef de andere jeugdbewegingen het vertrouwen.

“Het heeft geen zin om het kanon boven te halen waar enkel een vliegenmepper nodig is”

Bij quasi elke zichzelf respecterende jeugdbewegingen is er nu al een Chinese muur tussen alcohol binnen de jeugdbeweging (onder leidingsmensen of aan het kampvuur met de oudere) en alcohol mét de jeugdbeweging (alcohol tijdens activiteiten). Dat eerste wordt gedoogd, dat laatste ten strengste veroordeeld. Een noodzakelijk en mijn inziens, juist evenwicht.

De verantwoordelijkheidszin van leiding is groot genoeg, dus laat ons enkele voorvallen niet veralgemenen. Leidingsmensen offeren zich jarenlang, dag in dag uit, op om kinderen uit alle lagen van de bevolking onvergetelijke namiddagen te bezorgen. Dat diezelfde mensen zich na de werking al eens een pintje willen ontkurken, kan je gewoon niet verbieden. Zie het een beetje als onze vakantie terwijl we overdag iets bijdragen aan de maatschappij.

Gun ons die vrijheid nog en laat ons er voor de rest een spetterende en zonovergoten zomer van maken.