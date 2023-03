Alarmfase 4 voor Brugse 100 Dagen

Alarmfase 4 is afgeroepen in Brugge. Lokale politie, schooldirecties en leraars zijn in de hoogste staat van paraatheid. Velen hebben een slapeloze nacht achter de rug. Of hebben hun wekker vrijdagochtend om 4 uur gezet. Leerkrachten patrouilleren voor het ochtendgloren in en rond hun school, de politie zet extra manschappen in.

De Stad roept bijkomende gemeenschapswachten op. Duizenden gezinnen kregen een alarmerende burgemeestersbrief in de bus, in de scholen en de cafés hangen posters met niet mis te verstane boodschappen. Cafébazen moeten voorzien in gratis water en trakteren op koffiekoeken. De Brugse winkeliers zijn gewaarschuwd door de preventieadviseur. Jongeren die met een glazen fles, vuurwerk of volwassenen (sic!) betrapt worden, riskeren een enkele rit richting politiehuis. Met combitaks?

Watertekort?

Wat is er aan de hand? Heeft Vladimir Poetin gedreigd om de Breydelstad – sorry voor deze lapsus over een onbeduidende Brugse beenhouwer, dus liever: de Pieter De Coninckstad – aan te vallen? Dreigt er een groot watertekort in Brugge? Komt de voedselbevoorrading in gevaar door de sluiting en uitverkoop van Delhaize?

Neen! Op vrijdag 10 maart vieren de laatstejaarsleerlingen hun 100 dagen in Brugge. Het stadsbestuur vreest dat dit feestgedruis zal gepaard gaan met vandalisme, openbare dronkenschap, wildplassen, zwerfvuil, braken op het openbaar domein en nachtlawaai. Daarom werd een heuse campagne, met de slogan ‘100 procent op 100 dagen’ opgezet, dat de tieners oproept om te hydrateren, respect te hebben voor de omgeving en geen afval achter te laten.

Weinig vertrouwen

Die houding getuigt van weinig vertrouwen in de Brugse tieners. Terecht? Jeugdschepen Mathijs Goderis roept de laatstejaars zelfs op om geen jongere leerlingen of volwassenen te betrekken in de viering van de 100 dagen. Bij vorige edities hebben dronken amokmakers zich vermengd onder de laatstejaars. Wordt het een 100 dagen in mineur? De jeugdraad organiseert niet eens een fuif. En waar is de tijd dat de geschrapte 100 dagen-stoet kleurrijker was dan de carnavalsoptocht?

