Acht kilometer

De Tieltse schrijfster Ann De Craemer geeft tweewekelijks een inkijk in haar leven.

Twee redenen om opgelucht te zijn deze week. Ten eerste: goed nieuws over het verkeerscirculatieplan. Het was gemeenteraadslid Simon Bekaert die op Facebook meedeelde dat de ‘knip’ aan de Bek weer opengaat. Heel wat Tieltenaren zullen maar wat blij zijn dat er een einde komt aan veel ellende.

Tweede reden om opgelucht te zijn: het weer. Tielt is godzijdank gespaard gebleven van de waterellende. Nu is er eindelijk geen regenweer meer, maar helder vriesweer met blauwe lucht. Wandelweer, met andere woorden. Ik ondernam voor het eerst een tocht die ik allang had willen doen: te voet naar de Poelberg. Het is 3,7 km, maar met mijn voet die nog steeds niet helemaal in orde is, kostte het me wel wat moeite.

Als je elke dag 5 km stapt, verbrand je blijkbaar ongeveer 300 calorieën per dag. Om een kilo lichaamsvet te verliezen, moet je zo’n 7.000 calorieën verbranden. Als je dus iedere dag 5 km stapt, verbrand je op een maand tijd 8.400 calorieën. Ik ben net op dieet en moet een tiental kilo zien kwijt te spelen, dus wandelen zal me helpen.

Wandelen verlaagt ook je bloeddruk en het cholesterolgehalte in je bloed. Daarnaast verbetert het de conditie van hart en bloedvaten. Wie veel wandelt, vergroot het vermogen van de longen. Wandelaars zijn opgewekter en hun geheugen functioneert beter.

Van mijn tocht naar de Poelberg keerde ik inderdaad opgewekt terug. Niet alleen omdat ik net de mooiste plek van Tielt had gezien, maar ook omdat het me gelukt was 8 km af te leggen. Voor herhaling vatbaar!