Aanmeldsysteem voor schoolen kinderopvang is stap vooruit

Ook in Oostende is het realiteit: centrale aanmeldsystemen om je bengel in te schrijven voor de kinderopvang en wat later voor de kleuterschool. Het is weer wat extra administratie in een tijd waarin zeker jonge gezinnen al heel veel moeten regelen, plannen en aanvragen. Maar als je echt koortsachtig op zoek moet naar een school of opvangplaats voor je kind, dan zorgt dat natuurlijk voor veel meer spanning dan als je gewoon moet aanmelden.

Wat het onderwijs betreft, zegt de bevoegde schepen letterlijk dat de overheid het systeem ‘gepusht’ heeft en er eigenlijk niet echt problemen zijn in Oostende. Elk kind vindt zijn of haar plekje, ook zij van wie de ouders zich niet hebben aangemeld. Toch waren er ook al ouders die kampeerden aan bepaalde scholen die blijkbaar erg gegeerd zijn, maar een beperkt aantal plaatsen hebben. Het nieuwe systeem, dat in maart van kracht werd, moet kampeertoestanden uit de wereld helpen.

Voor de kinderopvang gaat het nieuwe systeem volgende maandag van start. Daar is het aantal plaatsen veel krapper, al weet niemand hoe groot het tekort is en hoeveel mensen thuis blijven van het werk omdat ze geen opvang vinden. Er bestaan zeker wachtlijsten, maar er zijn ook mensen die zowel bij de stad als bij privé-initiatieven zijn ingeschreven, waardoor de wachtrij veel langer lijkt dan ze in werkelijkheid is. Het nieuwe aanmeldsysteem moet daar meer duidelijkheid in scheppen.

Bij de scholen zien we wel dat een derde van de kinderen op instapleeftijd niet is aangemeld, ook al is de uiterste datum nu verstreken. Ook bij de kinderopvang bestaat de kans dat niet iedereen zich zal aanmelden. Deze mensen zullen dan niet genieten van het eerlijkere en vlottere systeem en moeten zelf op zoek naar een plekje. Dat is de verantwoordelijkheid van de ouders, maar de kinderen dragen wel de gevolgen en komen op een voor hen mogelijk minder ideale plaats terecht. De perfectie is niet van deze wereld. Maar het aanmeldsysteem is wel een grote stap vooruit.