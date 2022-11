90 % denkt dat de Duivels gaan floppen. Daar doen wij niet aan mee

De heenronde van de Jupiler Pro League ligt alweer vijf dagen achter de rug. Het is wel heel snel Deviltime geworden.

Alleen Cercle is zonder veel zorgen de winterstop ingestapt: Muslic bracht ‘Cercletje’ in één ruk bij de top 8. Soms loont een trainerswissel dus wel. Daar hebben ze in Kortrijk minder verstand van: Custovic staat na tien speeldagen alweer op de keien, een voorbeeld van een miscasting. Zijn opvolger moést Bernd Storck worden, het mocht een shocktherapie worden. Pluspunt 1: er is heus voldoende kwaliteit voor 1A. Pluspunt 2: we kennen de Duitser als een man met een strikt (speel)plan, wat KVK nodig heeft. Minpunt: Storck trok voor zijn mirakel bij Moeskroen en Cercle – in Genk en Eupen was de Duitser minder miraculeus – alle macht naar zich toe. Benieuwd of ceo Matthias Leterme daarmee weg zal kunnen. Ook zorgen in Waregem, waar terecht is vastgehouden aan Mbaye Leye, maar Essevee moet nu wel dringend (defensieve) kwaliteit inhalen. In Oostende zijn de zorgen er na de trainerswissel niet minder op geworden. Drié West-Vlaamse zakkers… het zal toch niet waar zijn? We zullen al blij zijn met slechts één, met Eupen en Seraing dan.

Ook Club heeft zorgen en moet zich nu echt wel gaan bezinnen over die kloof met Genk, 13 punten. En over die 67 op 100 voor de heenronde, óns rapport (zie verder) is voor de landskampioen eigenlijk een onvoldoende. Dan wacht eind februari in de Champions League met Benfica nog wat lekkers: blauw-zwart, voor wie ook financieel een vierde opeenvolgende titel nog belangrijker is, heeft een probleem als tegen dan de kloof niet verkleind is.

Samengevat: het zijn benarde tijden voor onze West-Vlaamse eersteklassers. Maar vanaf zondag zullen de fans in Kortrijk, Waregem, Oostende en Brugge hun zorgen wel doorschuiven naar eind december, zeker? It’s Deviltime! Al is daar van De Panne tot in Waregem nog steeds niet zoveel van te merken. Aan de eerste twee redenen daarvoor, een WK in volle winter en in het ‘schandelijke’ Qatar, kan niet veel meer gedaan worden. Maar de derde reden, geen vertrouwen meer in de Gouden Generatie, kan snel verdampen. Als de Rode Duivels straks Egypte even wegspelen, gaat het enthousiasme weer 20 % omhoog. En als Eden Hazard, al twee jaar de vleesgeworden twijfel van het land, weer een paar flitsen toont van de Eden Hazard in Rusland 40 %. En als dat tegen Canada woensdag een vervolg krijgt, met een 90 % fitte Lukaku op de bank, wordt Qatar 2022 toch weer plezant. 90 %, dat doet denken aan Georges Leekens. Die is nog steeds gek van procenten. Hij liet laatst nog noteren: “Vóór het WK in Rusland dacht 90 % dat België wereldkampioen kon worden. Nu denkt 90 % dat het een flop wordt.” Kijk, daar doen wij niet aan mee. Kom dat zien, straks in Oostende! België-Canada, 3-2 in de 85ste minuut, een doelpunt van de ingevallen Charles De Ketelaere! Polonaise van De Panne tot in Waregem!