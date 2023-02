“295 lijkt een getal als een ander, maar sinds 15 februari is het dat niet meer”

295. Een getal als een ander, zo lijkt het. Het zou kunnen duiden op de buslijn Boom-Reet-Niel-Antwerpen, of op het lied ‘The Kidd’ van de in mei 2022 overleden Indische rapper Shubhdeep Singh Sidhu. Verder was het getal 295 lange tijd een nietszeggend samenraapsel van cijfers. Ja, het was het jaar waarin Koning Narses, sjah van het Perzische Rijk, het aan de stok kreeg met het machtige Rome. Maar wie herinnert zich dát nog? Enkel Wikipedia houdt de tel bij.

Sinds woensdagmorgen 15 februari heeft ‘295’ evenwel een geheel andere betekenis gekregen. In de Wielsbeekse deelgemeente Sint-Baafs-Vijve kreeg een hele productieafdeling van de tapijtgigant Balta te horen dat ze de laan werd uitgestuurd. Zo’n 295 mensen, sommigen al meer dan dertig jaar aan de slag in het bedrijf, worden er bij het oud vuil gezet. 295 gezinnen zullen het binnenkort met heel wat minder moeten doen. Je job verliezen in een zware financieel-economische context is al niet bepaald ideaal. Laat staan dat het een goeie basis is voor een rooskleurige toekomst.

Begin er maar aan: werk zoeken nadat je je al een half leven gespecialiseerd had in een snel uitstervende sector

Begin er dus maar aan: werk zoeken nadat je je al een half leven gespecialiseerd had in een snel uitstervende sector. Neen, wat mij nog het meest stoorde was de manier waarop Balta het nieuws bij zijn mensen aangekondigd had. Of beter: de wijze waarop de nazorg was verlopen. In veel bedrijven zouden werknemers de tijd krijgen om zoiets – al was het een namiddag – thuis te verwerken. In Balta niet. Daar “draaien de machines 24 op 7”. Half in shock moest iedereen meteen weer aan het werk. “Erg jammer”, aldus de vakbond. Ik vond het een regelrechte schande, haast onmenselijk.

Het getal 295 staat niet langer in een onbeduidend klein lettertype in de geschiedenisboeken, maar verwijst nu naar een zwarte bladzijde in het leven van 295 mensen, wiens nabije toekomst vooral door onzekerheid zal getekend zijn.

Reageren? jan.steenhoudt@kw.be