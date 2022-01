2025 en 2027: vrij van corona en kampioenschappen mét publiek?

Terwijl het deze week normaal over de sportieve voorbeschouwing op het BK veldrijden dit weekend in Middelkerke had moeten gaan – al is er bij de heren elite minder spankracht dankzij ene Wout van Aert aan de start – ging het vooral over het publiek… of toch het gebrek eraan.

Wat in de sterren geschreven stond, werd dinsdag officieel. De nationale kampioenschappen zullen zonder publiek plaatsvinden. Heel zuur voor organisator Golazo en het gemeentebestuur, die zo een pak inkomsten door de neus geboord zien. Niet voor het eerst, want het BK veldrijden is een van de zeven nationale wielerkampioenschappen in een periode van vijf jaar in Middelkerke en zorgen finaal voor een financiële aderlating voor de gemeente. “We betalen het gelag voor het hooliganisme in de stadions”, windt Jean-Marie Dedecker er geen doekjes om.

Misschien wat kort door de bocht, maar ongelijk heeft de brullende burgervader niet: het schouwspel naast het voetbalveld eind vorig jaar tartte alle verbeelding en zorgde ervoor dat de sportwereld een slechte reputatie kreeg terwijl omikron zijn intrede deed.

Wielerliefhebbers aan de kust zien opnieuw een kampioenschap aan hun neus voorbijgaan

Terwijl de cultuurhuizen dankzij de Raad van State intussen weer binnen mogen programmeren, voelt het wat wrang dat Middelkerke dit weekend geen toeschouwers mag verwelkomen in de gezonde zeelucht en vooral met voldoende afstand van elkaar. De organisatie van het BK gaat er prat op dat ze coronaproof konden organiseren mét Covid Safe Ticket en controle op het dragen van een mondmasker.

Wielerliefhebbers aan de kust zien zo op minder dan een jaar tijd opnieuw een kampioenschap aan hun neus voorbijgaan. Een klein jaar geleden vond ook het WK veldrijden in Oostende zonder toeschouwers plaats. De Stad aan Zee krijgt in 2027 een WK-herkansing en hetzelfde lot zijn ze ook in Meulebeke beschoren, waar de BK-organisatie in 2024 mag bissen na de editie zonder publiek vorig jaar. Afspraak dan maar in Middelkerke in 2025?