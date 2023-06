1.000ste werkzoekende geactiveerd in Oostende: wie moedig doorzet, boekt meer dan behoorlijke resultaten

Deze week werd de 1.000ste werkzoekende gehuldigd die via het Economisch Huis aan een job werd geholpen. Geactiveerd, zoals dat heet. Dat gebeurde over een periode van zeven jaar, waar weliswaar ook de moeilijke coronaperiode tussen zat. Mensen naar een job begeleiden is een werk van lange adem, maar wie moedig doorzet, boekt meer dan behoorlijke resultaten. Overigens doet de huidige meerderheid dat niet zo heel anders dan de vorige, ook omdat er geen honderd manieren bestaan om mensen aan een job te helpen. Werken aan talenkennis, het halen van een rijbewijs, het bijschaven van de werkattitude… Heel wat mensen moeten eerst hun leven weer op de sporen krijgen, nog voor ze nog maar aan een job kunnen beginnen denken. Dan moeten ze nog contacten leggen met een werkgever en zich eventueel bij- of omscholen.

1.000 werkzoekenden aan een job geholpen via het Economisch Huis, het cijfer blijft tegenover de realiteit staan dat Oostende 2.900 werkzoekenden telt. Een centrumstad voelt dan ook als eerste de ontwikkelingen in de bredere samenleving en blijft een eindstation voor mensen die het moeilijker hebben. Ook al trek je bedrijven aan en creëren die heel wat jobs, het betekent niet per se dat de werkloosheid in de stad gaat dalen. Want die bedrijven werven natuurlijk niet alleen Oostendenaars aan en tegelijk komen er ook altijd nieuwe mensen aan.

Toch lijken de inspanningen stilaan te renderen. In heel Vlaanderen was de werkloosheid in mei 8 procent hoger dan in mei vorig jaar (cijfers van Arvastat). In West-Vlaanderen was er zelfs een stijging met 9,8 procent, maar in Oostende bleef de verhoging beperkt tot 5,7 procent. Daarbij dient gezegd dat we met een werkloosheid van 9,9 procent nog altijd boven het Vlaamse gemiddelde van 6 procent uitsteken, maar de Stad aan Zee zit niet meer in de hoek waar de zwaarste klappen vallen. Het weze een lichtpuntje, net als de vaststelling dat de stad maar liefst 3.800 vacatures telt. Het Economisch Huis zal na zijn 1.000ste geactiveerde werkzoekende dus zeker niet stilvallen.