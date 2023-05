1.000 kilometer verhalen

Zaterdag 20 mei vormt Waregem de middagstad van de 1.000 kilometer voor Kom op tegen Kanker. Dat is een vierdaags fietsevenement tijdens het Hemelvaartweekend waarbij duizenden deelnemers elke dag 250 kilometer rijden. De twaalfde editie van het sportieve en hartverwarmende gebeuren houdt zaterdag tussen 12 en 14 uur met maar liefst tien pelotons halt op de hippodroom.

Medewerkers van de stad Waregem vormen drie ploegen, met de teams van alle Waregemnaren erbij zijn het er zelfs meer dan twintig. Het stadsbestuur organiseert een klein festival op de hippodroom en roept de inwoners op om er vanaf 11.30 uur de Warmste Erehaag te creëren.

Zelf reed ik al drie keer mee tijdens de fietsvierdaagse, de eerste keer in 2011. Als jongste deelnemer mocht ik toen het grote podium in Mechelen op voor een interview. Sterallures kreeg ik er niet van, of toch niet lang. Het gaf wel extra motivatie om de 250 kilometer af te ronden. Want je zit toch een ganse dag op de fiets.

Het ene jaar trapte ik in de boter, het andere jaar was het ‘scharten’

Het eerste jaar trapte ik in de boter. Dankzij een goede voorbereiding kon ik het peloton met de vingers in neus volgen. Daardoor was ik er het jaar nadien vrij gerust in, en was er van een voorbereiding niet echt sprake. Jawadde, heb ik mij dat beklaagd. Het was ‘scharten’ om na iedere bocht in de staart van het peloton te kunnen blijven.

In 2016 fietste ik voor de derde en laatste keer mee. Dat jaar reed ik een tijdje in het wiel van rockster Jan Paternoster, en zag ik ’s avonds de vonk overslaan tussen hem en Eva De Roo. Los van de BV’s die elk jaar deelnemen en de vele randanimatie, blijven vooral de bijzondere verhalen bij. Iedereen waar je even naast rijdt, heeft een eigen reden om mee te fietsen. Het is aangrijpend en soms zelfs emotioneel, maar telkens ook bijzonder warm.

Meer info over het event lees je op www.waregem.be/kotk.