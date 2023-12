Zwarte Piet maakt brokken in Ardooie: kapotte auto op speelplaats

Wat een ontgoocheling voor de kinderen van de Boomgaard in Ardooie. Ze hadden een brief opgemaakt voor de Sint en hun schoentjes gezet in de hoop dat er een bezoek zou volgen van Sinterklaas en Zwarte Piet. Maar toen ze door de schoolpoort wandelden, zagen ze ’s morgens een kapotte auto op de speelplaats. Die was tegen een paaltje gereden.

Een camera heeft alles op beeld gezet en wat blijkt? Zwarte Piet miste aan het stuur zijn bocht… Gelukkig konden de Sint en zijn reservepiet de kinderen toch nog plezier doen met een bezoek. Een happy end voor alle kinderen van de Boomgaard. En de brokkenpiet had niet gedronken, enkel wat onstuimig de speelplaats op gereden.