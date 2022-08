Maandagmiddag diende de brandweer een zware tak, die op de elektriciteitskabels dreigde te vallen, te verwijderen.

De tak van een boom langs de Vaartdijkstraat was afgekraakt en dreigde op de kabels te vallen. De klus was in geen tijd geklaard. Tijdens de interventie dienden fietsers en bromfietsers af te stappen en te voet verder te gaan.