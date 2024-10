Zoektocht naar vermeende drenkeling in Brugge levert niets op

Zondagmiddag even na 17:00 uur werd melding gemaakt van een persoon te water in Brugge. De persoon zou met een step in de Damse vaart in Sint-Kruis in het water zijn gesukkeld.

De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse inclusief duikers. Er werd op meerder plaatsen langs de vaart gezocht, maar zonder succes. Een drenkeling noch een step werden gevonden. Na een klein halfuur werd de zoekactie afgeblazen.



© JVMA

© JVMA